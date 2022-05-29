Как капитальный ремонт становится проблемой и кто виноват? Отвечает депутат Палаты представителей

Новости Беларуси. По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных ответственными органами в 2020 году, на каждом втором жилом объекте были выявлены различные дефекты и нарушения, сообщили в проекте «Решение есть!» на СТВ. На 740 домах работы выполнялись с превышением нормативных сроков. Увеличилось и количество обращений граждан по вопросам качества капитального ремонта. Какие требования предъявляются к выполнению работ, в каких документах они установлены и в чем причина капитальных бед? Об этом и не только поговорим с депутатом Палаты представителей Оксаной Гайдук.

Сергей Шуманский, СТВ:

Вы как депутат касаетесь темы жилищной политики в парламенте. Много ли обращений граждан именно по вопросам капитального ремонта и каких-то проблем, связанных с ним? Насколько часто бывают проблемы с капремонтом и как дома становятся нуждающимися в таком ремонте?

Оксана Гайдук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

К сожалению, много. И очень часто обращаются наши избиратели по вопросу в основном качества выполняемых ремонтно-строительных работ в рамках проведения капитального ремонта жилищного фонда. И с этим очень часто приходится сталкиваться. Вплоть до того, что выезжаем даже на место улаживать взаимоотношения между непосредственно жильцами и производителями строительно-ремонтных работ, то есть строителями, строительной организацией. Сергей Шуманский:

По каким критериям вообще тот или иной дом попадает под категорию нуждающегося в капитальном ремонте? Оксана Гайдук:

У каждого дома есть свой хозяин, то есть эксплуатирующая организация. Ее задача ежегодно проводить технические обследования и осмотры. Весенние и осенние осмотры проводятся, чтобы правильно установить эксплуатационное состояние жилищного строения, капитального строения. По результатам проведенных осмотров составляются ведомости дефектов, и с учетом уже выявленных нарушений дом принимается в перспективную программу проведения капитального ремонта. Есть первоочередные дома, которые требуют непосредственно уже проведения капитального ремонта. Такие дома включаются в план уже текущего года.

Сергей Шуманский:

Слово «капитальный» подразумевает серьезный ремонт дома? Ведь есть же еще косметический ремонт. Оксана Гайдук:

У нас есть два вида ремонта: капитальный и текущий ремонт жилищного фонда. Что входит в перечень работ, которые выполняются в рамках капитального, регламентируется постановлением Совета министров № 324. Если кто-то заинтересуется более детально, можно изучить в этом нормативно-правовом акте. Все виды работы, которые выполняются в рамках капитального, там обозначены. Что касается текущего ремонта, то это абсолютно другие виды работ. В основном это покраска, устранение мелких дефектов и повреждений. Очень важен момент, который отслеживается собственниками, где проводятся капитальные ремонты. Потому что иногда граждане задают вопросы, желание появляется больше расширить этот перечень, но, к сожалению, мы ограничены в финансировании, поэтому этот перечень исчерпывающий, и он специально утвержден нормативно-правовым актом. Это может быть вина подрядной организации, заказчика или самих граждан. Почему капитальный ремонт затягивается?

Сергей Шуманский:

На улице Калиновского ремонт длится с 2019-го. Третий год так точно пошел. В чем, вы считаете, причина – отношение подрядчиков, то есть строителей? Оксана Гайдук:

Тут совокупность факторов можно рассматривать. Это может быть и вина подрядной организации, то есть недобросовестность строителей, качество требует лучшего выполнения ремонтно-строительных работ. Может, где-то и заказчика вина, что не настолько он требователен к подрядной организации. И сами граждане. Есть граждане, из-за которых могут увеличиться сроки проведения капитальных ремонтов. Они могут не допускать в свою квартиру, хотя это требование обязательное. Все-таки инфраструктура дома – это совместное имущество, которое тоже требует замены в рамках капитального ремонта. Сергей Шуманский:

В такой ситуации, допустим, если все граждане активно содействуют проведению этого ремонта, а он по каким-то причинам затягивается, гражданам как вести себя? Куда им обращаться? Я знаю, и вы рассказывали, что и к депутатам обращаются. А вот реально, куда им за помощью обратиться, чтобы это было действенно? Оксана Гайдук:

Перед тем, как проводится капитальный ремонт дома, эксплуатирующая организация в лице ЖКХ обязана провести информационное собрание собственников. С этого все начинается. Гражданам рассказывают всю информацию полностью. В случае, если у них возникают какие-то вопросы именно в части проведения, выполнения, объемов, качества выполнения ремонтных работ, они обращаются к заказчику. Это ЖКХ. То есть заказчик, ответственный за реализацию капитального ремонта. «Должно быть больше половины проголосовавших». Как будут регламентировать капитальный ремонт?

Сергей Шуманский:

Регламентируется ли на данный момент законодательством или, может быть, разрабатываются какие-то новые документы, новый закон, который будет регламентировать вообще капитальный ремонт и все, что с ним связано? Оксана Гайдук:

На сегодня то, что связано с проведением капитального ремонта жилищного фонда, регламентирует Жилищный кодекс. Обновленный принят в 2020 году. И масштабная работа ведется парламентариями по разработке абсолютно нового законодательного акта – это Кодекс о градостроительной, архитектурной и строительной деятельности. В этом документе тоже будут детализированы некоторые нормы в части касающихся именно проведения капитального ремонта жилищного фонда. Сергей Шуманский:

Может, к вам уже не как к депутату, а как к минчанину вопрос: вы сами сталкивались с капитальным ремонтом? И как у вас, если сталкивались, это прошло?