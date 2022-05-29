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«У нас вводится обязательное общее среднее образование». Какие изменения вступят в силу в новом учебном году?

29 мая 2022 11:49
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30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе «Большой город».  

«У нас вводится обязательное общее среднее образование». Какие изменения вступят в силу в новом учебном году?-1

Кристина Сущеня, СТВ:  
Сегодня вместе подводим итоги уходящего учебного года.  

Илона Волынец, СТВ:  
Юлия Александровна, вы как учитель химии, обладательница почетного звания «Минчанин года» расскажите, в чем же формула педагогического успеха?  

«У нас вводится обязательное общее среднее образование». Какие изменения вступят в силу в новом учебном году?-4

Юлия Каширова, учитель химии средней школы №210 Минска, минчанин года-2021:  
Для меня формула успеха – это сумма двух слагаемых. Первое слагаемое – это личность ученика. Второе слагаемое – это личность учителя. Воспитать личность может только тот, кто является личностью сам. Совсем недавно прочитала такую глубокую мысль: педагог жив до тех пор, пока он учится сам.  

Кристина Сущеня:  
Вы абсолютно правильно подметили, что педагог каждый день самосовершенствуется, образовывается. Говоря о каких-то изменениях, как раз осенью этого года в силу вступит Кодекс об образовании. Давайте разграничим такие понятия, как уход после девятого класса и после одиннадцатого. Что изменится этой осенью?  

«У нас вводится обязательное общее среднее образование». Какие изменения вступят в силу в новом учебном году?-7

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:  
Вступит в силу норма, что у нас вводится обязательное общее среднее образование. Если до этого момента у нас было обязательное базовое образование (9 классов), то уже с сентября абсолютно все дети будут должны иметь общее среднее образование. Это значит, что, закончив девять классов, они должны будут продолжить свое образование либо в школе, закончив 10 и 11 классы, либо перейдя в колледж.  

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# Образование в Беларуси # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Юлия Каширова # Наталья Проскурова # Фотофакт

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