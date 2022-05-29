«У нас вводится обязательное общее среднее образование». Какие изменения вступят в силу в новом учебном году?
30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
Сегодня вместе подводим итоги уходящего учебного года.
Илона Волынец, СТВ:
Юлия Александровна, вы как учитель химии, обладательница почетного звания «Минчанин года» расскажите, в чем же формула педагогического успеха?
Юлия Каширова, учитель химии средней школы №210 Минска, минчанин года-2021:
Для меня формула успеха – это сумма двух слагаемых. Первое слагаемое – это личность ученика. Второе слагаемое – это личность учителя. Воспитать личность может только тот, кто является личностью сам. Совсем недавно прочитала такую глубокую мысль: педагог жив до тех пор, пока он учится сам.
Кристина Сущеня:
Вы абсолютно правильно подметили, что педагог каждый день самосовершенствуется, образовывается. Говоря о каких-то изменениях, как раз осенью этого года в силу вступит Кодекс об образовании. Давайте разграничим такие понятия, как уход после девятого класса и после одиннадцатого. Что изменится этой осенью?
Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Вступит в силу норма, что у нас вводится обязательное общее среднее образование. Если до этого момента у нас было обязательное базовое образование (9 классов), то уже с сентября абсолютно все дети будут должны иметь общее среднее образование. Это значит, что, закончив девять классов, они должны будут продолжить свое образование либо в школе, закончив 10 и 11 классы, либо перейдя в колледж.
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