«У нас вводится обязательное общее среднее образование». Какие изменения вступят в силу в новом учебном году?

30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Юлия Каширова, учитель химии средней школы №210 Минска, минчанин года-2021:

Для меня формула успеха – это сумма двух слагаемых. Первое слагаемое – это личность ученика. Второе слагаемое – это личность учителя. Воспитать личность может только тот, кто является личностью сам. Совсем недавно прочитала такую глубокую мысль: педагог жив до тех пор, пока он учится сам.

Кристина Сущеня:

Вы абсолютно правильно подметили, что педагог каждый день самосовершенствуется, образовывается. Говоря о каких-то изменениях, как раз осенью этого года в силу вступит Кодекс об образовании. Давайте разграничим такие понятия, как уход после девятого класса и после одиннадцатого. Что изменится этой осенью?