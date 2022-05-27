Представитель ЖКХ: «Капитального ремонта жителям не стоит бояться». И вот почему

Новости Беларуси. Проект «Решение есть!» на СТВ. Мы рассказываем о судьбах реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.

«Песок, крысы, мыши. Идет зловоние от этого подвала». Как жизнь минчан превратили в коммунальный ад? Читайте далее.