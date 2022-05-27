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Представитель ЖКХ: «Капитального ремонта жителям не стоит бояться». И вот почему

27 мая 2022 15:22
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Новости Беларуси. Проект «Решение есть!» на СТВ. Мы рассказываем о судьбах реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.  

«Песок, крысы, мыши. Идет зловоние от этого подвала». Как жизнь минчан превратили в коммунальный ад? Читайте далее.  

Представитель ЖКХ: «Капитального ремонта жителям не стоит бояться». И вот почему-1

Сергей Шуманский, ведущий:  
Понятие капитального ремонта вовсе не означает, что дом должны чуть ли не отстроить заново. Согласно букве закона, коммунальщики отремонтируют подъезд, заменят проводку и сантехнику в квартирах, обновят внешний вид фасада. Официально эта услуга звучит как «восстановление конструктивных элементов и внутридомовых сетей жилого дома, которые были утрачены в процессе эксплуатации».  

Представитель ЖКХ: «Капитального ремонта жителям не стоит бояться». И вот почему-4

Вячеслав Батура, первый заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:  
Капитального ремонта жителям не стоит бояться, это работа плановая, планомерная. ЖКХ районов контролируют данную работу. На основании заключенных договоров имеются штрафные санкции подрядным организациям. В случае если данными организациями были нарушены сроки выполнения работ, качество либо объемы.  

Если отсутствуют точки соприкосновения, потребитель идёт в суд. Адвокат о правилах проведения капремонта – подробности далее.  

# Проблемы ЖКХ # общество # Сергей Шуманский # Вячеслав Батура # Фотофакт

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