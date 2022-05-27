Представитель ЖКХ: «Капитального ремонта жителям не стоит бояться». И вот почему
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Сергей Шуманский, ведущий:
Понятие капитального ремонта вовсе не означает, что дом должны чуть ли не отстроить заново. Согласно букве закона, коммунальщики отремонтируют подъезд, заменят проводку и сантехнику в квартирах, обновят внешний вид фасада. Официально эта услуга звучит как «восстановление конструктивных элементов и внутридомовых сетей жилого дома, которые были утрачены в процессе эксплуатации».
Вячеслав Батура, первый заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Капитального ремонта жителям не стоит бояться, это работа плановая, планомерная. ЖКХ районов контролируют данную работу. На основании заключенных договоров имеются штрафные санкции подрядным организациям. В случае если данными организациями были нарушены сроки выполнения работ, качество либо объемы.
Если отсутствуют точки соприкосновения, потребитель идёт в суд. Адвокат о правилах проведения капремонта – подробности далее.