«Хочу отметить их образованность, открытость, мобильность». Как справляются со своими обязанностями молодые педагоги?
30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Сейчас хотелось бы вернуться к тому, с чего мы начинали нашу программу: как развивать способности своего ребенка? Понятно, что начинать нужно с первого класса.
Кристина Сущеня, СТВ:
Не зря же говорят: выбирают не школу, а педагога. Именно первый учитель становится проводником в мир знаний и вторым родителем. А наш корреспондент отправилась в одну из столичных школ и подсмотрела за образовательным процессом.
На уроках Вероники Игоревны идеальная тишина, дисциплина и, что важно, лес рук. Творческая атмосфера буквально летает в воздухе. Молодая учительница в свое время вслед за мамой выбрала профессию учителя. Так пишется летопись большой педагогической семьи.
Вероника Гарощеня, учитель начальных классов гимназии № 33 г. Минска:
Это наша семейная династия учителей. Моя мама, крестная мама, бабушка – мы все педагоги. Любовь к детям, она проявляется у меня уже с детства. Мама водила меня к себе на работу, я чувствовала, что такое поддерживать детей, любить детей. Это повлияло на меня в дальнейшем, на мою судьбу, чтобы я пришла к педагогике.
Молодой учитель ловко играет тональностями в голосе, живо реагирует мимикой на забавные детские ответы. Четко улавливает, когда пошутить, похвалить или пожурить. Словом, все, как описывал Чехов, сравнивая настоящего учителя с артистом и художником, горячо влюбленным в свое дело. Веронику Игоревну привлекает развивающее обучение. Она согласна, что с современными детьми старые методики не работают.
Вероника Гарощеня:
Технология Scrum позволяет получать предметные знания и метопредметные умения. Также позволяет общаться в группах и выявлять лидеров в макро- и микрогруппах. Учитель – это призвание. Учителем нужно стать. В наше современное время, когда приоритеты меняются, дети от педагога ждут профессионализма, интеллигентности. Педагог должен открывать новые знания с детьми, чтобы дети тянулись к педагогу.
Творческий человек талантлив во всем. Тому подтверждение – победы на профессиональных конкурсах «Будущее в настоящем» и «Минский мастер». Самая главная награда — горящие глаза юных учеников.
Вероника Игоревна нас очень любит. Она отзывчивая и всегда может помочь.
У нас есть урок многомерного чтения, я его люблю.
Учитель – профессия с большой буквы. Это каждодневный труд и самоотдача. Наверное, поэтому педагогов зачастую сравнивают с неиссякаемыми источниками, от которых заряжаются сотни детских сердец.
Илона Волынец:
Педагог должен все время совершенствоваться. А успевают ли педагоги за детьми? Как вам подходы молодых педагогов, которые приходят в профессию?
Юлия Каширова, учитель химии средней школы №210 Минска, минчанин года-2021:
Что касается молодых педагогов, я бы хотела сказать про педагогов своей школы. Я считаю, что учащимся нашей школы безумно повезло, потому что те молодые педагоги, которые пришли к нам, они попали в профессию неслучайно. Будучи в аттестационной комиссии, посещая уроки молодых коллег, я хочу отметить их образованность, открытость, мобильность. Молодые педагоги – это новое поколение, для которых такие понятия, как информационные технологии, цифровые технологии, – это, наверное, не страшные какие-то сказки. Для них это реалии, и они их активно применяют на своих уроках, поэтому нам, педагогам более старшего возраста, есть чему поучиться.
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