«Хочу отметить их образованность, открытость, мобильность». Как справляются со своими обязанностями молодые педагоги?

30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе «Большой город». Илона Волынец, СТВ:

Сейчас хотелось бы вернуться к тому, с чего мы начинали нашу программу: как развивать способности своего ребенка? Понятно, что начинать нужно с первого класса. Кристина Сущеня, СТВ:

Не зря же говорят: выбирают не школу, а педагога. Именно первый учитель становится проводником в мир знаний и вторым родителем. А наш корреспондент отправилась в одну из столичных школ и подсмотрела за образовательным процессом. На уроках Вероники Игоревны идеальная тишина, дисциплина и, что важно, лес рук. Творческая атмосфера буквально летает в воздухе. Молодая учительница в свое время вслед за мамой выбрала профессию учителя. Так пишется летопись большой педагогической семьи.

Вероника Гарощеня, учитель начальных классов гимназии № 33 г. Минска:

Это наша семейная династия учителей. Моя мама, крестная мама, бабушка – мы все педагоги. Любовь к детям, она проявляется у меня уже с детства. Мама водила меня к себе на работу, я чувствовала, что такое поддерживать детей, любить детей. Это повлияло на меня в дальнейшем, на мою судьбу, чтобы я пришла к педагогике.



Молодой учитель ловко играет тональностями в голосе, живо реагирует мимикой на забавные детские ответы. Четко улавливает, когда пошутить, похвалить или пожурить. Словом, все, как описывал Чехов, сравнивая настоящего учителя с артистом и художником, горячо влюбленным в свое дело. Веронику Игоревну привлекает развивающее обучение. Она согласна, что с современными детьми старые методики не работают. Вероника Гарощеня:

Технология Scrum позволяет получать предметные знания и метопредметные умения. Также позволяет общаться в группах и выявлять лидеров в макро- и микрогруппах. Учитель – это призвание. Учителем нужно стать. В наше современное время, когда приоритеты меняются, дети от педагога ждут профессионализма, интеллигентности. Педагог должен открывать новые знания с детьми, чтобы дети тянулись к педагогу. Творческий человек талантлив во всем. Тому подтверждение – победы на профессиональных конкурсах «Будущее в настоящем» и «Минский мастер». Самая главная награда — горящие глаза юных учеников.

Вероника Игоревна нас очень любит. Она отзывчивая и всегда может помочь.