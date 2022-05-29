Сильно ли отличаются столичные школы от региональных и как поддерживают талантливую молодёжь?

30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Столица – всегда пример для всей страны. Понятно, что за столичными школами тянутся региональные. Что в приоритете развития отрасли?

Георгий Кушнеров, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и спорту Минского городского Совета депутатов:

Любое учреждение образования – это в первую очередь люди. С одной стороны, это наши учителя, которые задают направление, темп развития. С другой стороны, это наши учащиеся. Естественно, что они все проживают в Минске, накладывает на них ответственность. Все регионы смотрят на Минск, стараются догнать, перегнать и подражать нашей столице в системе образования. Поэтому, наверное, ведущие учреждения находятся в Минске.

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Сегодня граница по направлению образования у нас сегодня с регионами несколько стирается. Я просто хочу привести пример. Минск на протяжении последних лет лидировал по количеству дипломов на республиканском этапе олимпиады. К сожалению, в этом году мы немножко сбавили темп. Несколько лет почивали на лаврах, а сейчас уже расслабились.

Юлия Каширова, учитель химии средней школы №210 Минска, минчанин года-2021:

Не сбавил темп Минск, может быть, регионы стараются догнать и где-то перегнать. Наталья Проскурова:

Соревнование шло всегда, но я сказала абсолютно правильно, что Минск действительно успокоился. Я на данный момент анализирую цифры по количеству завоеванных дипломов и могу сказать, что их стало меньше, а детей-то не меньше стало, количество детей увеличивается.