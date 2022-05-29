Сильно ли отличаются столичные школы от региональных и как поддерживают талантливую молодёжь?
30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Столица – всегда пример для всей страны. Понятно, что за столичными школами тянутся региональные. Что в приоритете развития отрасли?
Георгий Кушнеров, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и спорту Минского городского Совета депутатов:
Любое учреждение образования – это в первую очередь люди. С одной стороны, это наши учителя, которые задают направление, темп развития. С другой стороны, это наши учащиеся. Естественно, что они все проживают в Минске, накладывает на них ответственность. Все регионы смотрят на Минск, стараются догнать, перегнать и подражать нашей столице в системе образования. Поэтому, наверное, ведущие учреждения находятся в Минске.
Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Сегодня граница по направлению образования у нас сегодня с регионами несколько стирается. Я просто хочу привести пример. Минск на протяжении последних лет лидировал по количеству дипломов на республиканском этапе олимпиады. К сожалению, в этом году мы немножко сбавили темп. Несколько лет почивали на лаврах, а сейчас уже расслабились.
Юлия Каширова, учитель химии средней школы №210 Минска, минчанин года-2021:
Не сбавил темп Минск, может быть, регионы стараются догнать и где-то перегнать.
Наталья Проскурова:
Соревнование шло всегда, но я сказала абсолютно правильно, что Минск действительно успокоился. Я на данный момент анализирую цифры по количеству завоеванных дипломов и могу сказать, что их стало меньше, а детей-то не меньше стало, количество детей увеличивается.
Георгий Кушнеров:
Хочется отметить, что городской совет старается поддерживать талантливых и одаренных минчан, которые показывают высокие достижения в образовании, побеждают на олимпиадах, и учреждена премия горсовета нашим минчанам. Горсовет старается поддержать и спортсменов, потому что это тоже большое направление.
Кристина Сущеня, СТВ:
Задача педагога: научить и привить грамотные ценности. Мне кажется, важно затронуть военно-патриотические клубы, которые к концу года должны появиться в каждом районе столицы. Как они себя, может быть, уже зарекомендовали?
Наталья Проскурова:
Это одно из достижений текущего учебного года. У нас уже создано пять военно-патриотических клубов. Инициатива шла от детей, и мы очень благодарны за поддержку со стороны Министерства внутренних дел, потому что именно на базе их воинской части в Уручье был организован первый клуб. Как они себя зарекомендовали? Наверное, что они открывали шествие на День Победы. Вы видели эту красивую коробку, где шли представители всех клубов Республики Беларусь (не только минских, но еще суворовцы, кадеты и лицеисты)? Было очень красиво.
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