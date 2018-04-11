Как изменятся зелёные зоны Минска весной-2018: «Большой город»

Новости Беларуси. Реновация затронет зеленые зоны в разных уголках Минска. О масштабных планах мы узнаем у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой». В гостях программы «Большой город» Анжелика Пузанкова.

Где выращивают деревья и кустарники для минских улиц?

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Как «Минскзеленстрой» готовится к Европейским играм: «В этом году появятся композиции, связанные с эмблемой»

Слуцкие пояса и звёзды: по какому принципу создают цветники на главных площадях Минска?

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«Дубовая аллея – ей более 100 лет»: где в Минске находятся деревья-старожилы и зачем им паспорта?

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«Минскзеленстрой»: «Хотим внедрить цветники новой волны – кусочки нетронутой, как бы, природы»

«Будем высаживать культурные злаки, которые не вызывают аллергию»: в «Минскзеленстрое» прокомментировали претензии горожан

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В каком районе Минска появится аллея Молодёжи?

Соловьиные велопрогулки организуют в мае в Серебрянке

«Мы создадим новый объект для притяжения»: необычный лабиринт появится в Минске

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Просто посадить дерево во дворе нельзя: «Минскзеленстрой» готов консультировать

Какой кустарник хорошо переносит белорусскую зиму? «Минскзеленстрой» рекомендует спирею

Где в Минске установлены уличные тренажёры?

«Будут выглядеть не так, как в прошлые годы»: новые лежаки и детские качели установят на пляжах Минска