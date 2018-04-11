Как изменятся зелёные зоны Минска весной-2018: «Большой город»

Новости Беларуси. Реновация затронет зеленые зоны в разных уголках Минска. О масштабных планах мы узнаем у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой». В гостях программы «Большой город» Анжелика Пузанкова.
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