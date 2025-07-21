Вдохновлено детским творчеством: МТС открыл арт-объект в Минске

Компания МТС открыла в Минске арт-объект по мотивам рисунка столичного школьника. Скульптурная композиция разместилась в уютном сквере на берегу Слепянской водной системы на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова. Проект стал ярким примером того, как мечты могут становиться реальностью, а детское творчество — вдохновлять городскую среду.

Сюжетной основой для нового городского арт-объекта стал рисунок Артема Митара, учащегося столичной средней школы №115. Скульптурная композиция представляет собой функциональную скамейку, дополненную выразительной фигурой сыщика — персонажа, придуманного ребенком. Работа над проектом велась совместно с известным белорусским скульптором, который помог воплотить идею рисунка в жизнь. В качестве локации был выбран зеленый уголок Слепянской водной системы в районе Национальной библиотеки, который теперь будет украшать символ мечтательности, любознательности и новых открытий.

«Арт-объект, созданный по детскому эскизу, — это не просто элемент городской среды, а маленький памятник воображению и тому, как важно мечтать. Цель проекта — показать, что каждый ребенок может быть автором и стоять у истоков больших идей и замыслов, способных менять пространство вокруг нас. И мы рады поддерживать, вдохновлять и воплощать в жизнь самые смелые идеи», — рассказывают в пресс-службе МТС.

