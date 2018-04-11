Какой кустарник хорошо переносит белорусскую зиму? «Минскзеленстрой» рекомендует спирею

Новости Беларуси. Почему руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» посоветовала минчанам сажать спирею – в программе «Большой город».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Хорошо себя ведут такие растения как спирея. Они очень хорошо возобновляются после зимы. Их можно стричь, из них можно делать различные фигуры.

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