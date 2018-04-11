Прямой эфир

Какой кустарник хорошо переносит белорусскую зиму? «Минскзеленстрой» рекомендует спирею

11 апреля 2018 08:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почему руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» посоветовала минчанам сажать спирею – в программе «Большой город».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Хорошо себя ведут такие растения как спирея. Они очень хорошо возобновляются после зимы. Их можно стричь, из них можно делать различные фигуры.

Как изменятся зелёные зоны Минска весной-2018: «Большой город»

# общество # Озеленение # Анжелика Пузанкова

Другие новости рубрики

Все новости
Просто посадить дерево во дворе нельзя: «Минскзеленстрой» готов консультировать
11 апреля 2018 08:17

Просто посадить дерево во дворе нельзя: «Минскзеленстрой» готов консультировать

«Крупные горшки с посадками деревьев»: возле кинотеатра «Москва» установят новые конструкции
11 апреля 2018 08:15

«Крупные горшки с посадками деревьев»: возле кинотеатра «Москва» установят новые конструкции

Соловьиные велопрогулки организуют в мае в Серебрянке
11 апреля 2018 08:04

Соловьиные велопрогулки организуют в мае в Серебрянке