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«Будем высаживать культурные злаки, которые не вызывают аллергию»: в «Минскзеленстрое» прокомментировали претензии горожан

11 апреля 2018 07:44
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Новости Беларуси. «Минскзеленстрой» с заботой об окружающих. Какие изменения будут внедрены в дизайн паркового ландшафта в 2018 году, рассказала в программе «Большой город» Анжелика Пузанкова.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Есть негативный отзыв горожан, что злаки вызывают аллергию. Дело в том, что мы будем высаживать культурные злаки, которые не вызывают аллергию, они не дают такого обильного цветения, как обычные растения, которые растут на полях. Поэтому не надо бояться. Тем более, этот цветник не в первый год дает сразу красивое цветение. Надо подождать 2-3 года, когда он набирает силы.

Как изменятся зелёные зоны Минска весной-2018: «Большой город»

# общество # Озеленение # Анжелика Пузанкова

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