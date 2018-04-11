«Дубовая аллея – ей более 100 лет»: где в Минске находятся деревья-старожилы и зачем им паспорта?

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой». Анжелика Пузанкова рассказала о растениях, которые имеют историческую ценность для Минска.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

У нас есть паспорта на объекты растительного мира, которые являются памятниками природы.

Такие объекты есть и в парке Горького, там есть Губернаторская липа.

Есть такие большие деревья – в Октябрьском районе целая дубовая аллея. Ей больше 100 лет. Соответственно, эти растения видели всю историю города Минска. И очень интересно там прогуляться и просто постоять радом. Творчество дает энергию и идеи. Такие растения больше хочется сохранять.

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