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Сийярто: Венгрия, Сербия и РФ обсудили строительство нового нефтепровода

21 июля 2025 11:26
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Сийярто: Венгрия, Сербия и РФ обсудили строительство нового нефтепровода-0

Венгрия, Сербия и Россия обсудили проект по строительству нового трубопровода для поставки российской нефти. Об этом пишет ТАСС. 

Трубопровод свяжет венгерский нефтеперерабатывающий завод Сазхаломбат с сербским городом Нови-Сад, превращая Венгрию в транзитную страну.

Его мощность составит до 5 миллионов тонн в год. В Венгрии планируется проложить 180 км труб, в Сербии – 120 км, также планируется установить контрольную станцию на границе. Проект оценен в 320 миллионов евро и может быть осуществлен к 2027 году.
Участие России в этих переговорах было подтверждено впервые. Работа над этим проектом ведется совместно венгерской компанией MOL и сербской Transnafta.

Он приобретает стратегическое значение на фоне роста стоимости транзита через соседние страны.

Фото: pixabay

# Международная политика

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