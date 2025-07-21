Активный отдых в Беларуси! Узнали, какие виды туризма самые популярные

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Застенчик, ведущий референт отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Июль в Беларуси объявлен месяцем активного туризма. Какие варианты нескучного и активного отдыха выбрать, об этом рассказал наш гость.

Алексей Застенчик, ведущий референт отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Республика Беларусь обладает огромным потенциалом по развитию активного вида туризма. У нас есть густые леса, глубокие широкие реки и озера. Все это создает благоприятные условия для развития активного вида туризма. По Республике Беларусь мы можем выделить 3-4 направления активного отдыха. Это велосипедные путешествия, путешествия пешие, пешеходные походы, водные сплавы и конные путешествия.