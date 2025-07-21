Прямой эфир

Активный отдых в Беларуси! Узнали, какие виды туризма самые популярные

21 июля 2025 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Июль в Беларуси объявлен месяцем активного туризма. Какие варианты нескучного и активного отдыха выбрать, об этом рассказал наш гость.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Застенчик, ведущий референт отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Активный отдых в Беларуси! Узнали, какие виды туризма самые популярные -2

Алексей Застенчик, ведущий референт отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Республика Беларусь обладает огромным потенциалом по развитию активного вида туризма. У нас есть густые леса, глубокие широкие реки и озера. Все это создает благоприятные условия для развития активного вида туризма. По Республике Беларусь мы можем выделить 3-4 направления активного отдыха. Это велосипедные путешествия, путешествия пешие, пешеходные походы, водные сплавы и конные путешествия.

Подробности в видео.

# Туризм # Юрий Царёв # Александра Каштанова # Юлия Самусенко

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Елфимов: в политике полно фокусов, они тут случаются чаще, чем в цирке
21 июля 2025 12:32

Вадим Елфимов: в политике полно фокусов, они тут случаются чаще, чем в цирке

Новые нити сотрудничества и почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов? Анонс «По существу»
21 июля 2025 11:28

Новые нити сотрудничества и почему к нам не зарастает тропа для российских губернаторов? Анонс «По существу»

Вдохновлено детским творчеством: МТС открыл арт-объект в Минске
21 июля 2025 11:23

Вдохновлено детским творчеством: МТС открыл арт-объект в Минске