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«Мы создадим новый объект для притяжения»: необычный лабиринт появится в Минске

11 апреля 2018 10:50
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Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» – руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой». Анжелика Пузанкова рассказала о планах озеленения столицы.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Для Центрального района, на площадке возле гостиницы «Беларусь», там, где раньше проходили цветочные фестивали, и там всегда была точка притяжения, мы создадим новый объект для притяжения: это лабиринт в виде карты Республики Беларусь. Запланирована высадка хвойных растений. И я думаю, что в ближайшие годы это будет один из объектов, который захочется посетить любому: и гостю столицы, и горожанам.

Аллея из 170 лип на проспекте Независимости и живой лабиринт-карта перед гостиницей «Беларусь»: как изменится Минск этой весной?

Как изменятся зелёные зоны Минска весной-2018: «Большой город»

# общество # Озеленение # Анжелика Пузанкова

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