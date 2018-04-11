Прямой эфир

В каком районе Минска появится аллея Молодёжи?

11 апреля 2018 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой». Анжелика Пузанкова рассказала о планах озеленения столицы.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
У нас есть три района-юбиляра. Заводской район будет высаживать к 80-летию растения возле кинотеатра Дружба. Во Фрунзенском районе будет высаживаться аллея Молодежи.

Как изменятся зелёные зоны Минска весной-2018: «Большой город»

# общество # Озеленение # Анжелика Пузанкова

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень много вандальных надписей. Ломают посадки»: 21 апреля приглашают на субботник в парк Камней
11 апреля 2018 08:01

«Очень много вандальных надписей. Ломают посадки»: 21 апреля приглашают на субботник в парк Камней

Турникеты, чистый ручей, велодорожка: ТОП-5 парков Минска, которые ожидают изменения
11 апреля 2018 07:47

Турникеты, чистый ручей, велодорожка: ТОП-5 парков Минска, которые ожидают изменения

«Будем высаживать культурные злаки, которые не вызывают аллергию»: в «Минскзеленстрое» прокомментировали претензии горожан
11 апреля 2018 07:44

«Будем высаживать культурные злаки, которые не вызывают аллергию»: в «Минскзеленстрое» прокомментировали претензии горожан