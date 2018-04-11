В каком районе Минска появится аллея Молодёжи?

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой». Анжелика Пузанкова рассказала о планах озеленения столицы.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

У нас есть три района-юбиляра. Заводской район будет высаживать к 80-летию растения возле кинотеатра Дружба. Во Фрунзенском районе будет высаживаться аллея Молодежи.

Как изменятся зелёные зоны Минска весной-2018: «Большой город»