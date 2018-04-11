Просто посадить дерево во дворе нельзя: «Минскзеленстрой» готов консультировать

Новости Беларуси. Пока инициативы жильцов для озеленения дворовых территорий недостаточно. Гость программы «Большой город» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» рассказала, с кем нужно согласовывать посадку деревьев во дворе.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Организацией таких работ на дворовых территориях занимается Жилищно-коммунальное хозяйство. Все что касается посадочного материала, консультативной помощи – мы готовы ее оказывать. Эту работу там проводят тоже на постоянной основе. Вывешивают объявления.

Единственное, очень важный момент: дворовая территория – это территория с колодцами сетей, с прохождением различных коммуникаций.

Просто так выйти и посадить дерево нельзя. Надо это дело обязательно согласовать с соответствующими службами. Обычно обращаются в организацию, которая обслуживает дом с предложением, что мы хотим поучаствовать: обеспечат и посадочным материалом и инструментом. Но изначально надо определить возможность высадки таких растений на дворовой территории.

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