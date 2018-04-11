«Будут выглядеть не так, как в прошлые годы»: новые лежаки и детские качели установят на пляжах Минска

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» рассказала, как облагородят пляжи Минска.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

На территориях пляжей водохранилищ будут устанавливаться лежаки, качели детские. Это достаточно большой спектр замены, и будут они по-новому выглядеть. Не так, как в прошлые годы.

Как изменятся зелёные зоны Минска весной-2018: «Большой город»