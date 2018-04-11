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«Очень много вандальных надписей. Ломают посадки»: 21 апреля приглашают на субботник в парк Камней

11 апреля 2018 08:01
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Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой». Анжелика Пузанкова рассказала, какие работы проведут в парке Камней.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
21 апреля в Первомайском районе планируем привести в надлежащий вид территорию парка Камней. Там будут высажены деревья, будут произведены необходимые ремонты. Это знаковый объект для Минска. И в то же время, когда к нему приложат усилия не только сотрудники Зеленстроя, и, наверное, не захочется там приносить какой-то вред. Потому что очень много вандальных надписей.

Бывают проблемы с посадками – ломают, выгуливают там собак.

Но если акцент будет, наверное, и будут лучше относиться и к самому объекту.

Как изменятся зелёные зоны Минска весной-2018: «Большой город»

# общество # Озеленение # Анжелика Пузанкова

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