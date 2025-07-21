Дизен: НАТО нужно срочно договориться с РФ, пока условия не стали хуже

Профессор из Норвегии Гленн Дизен считает, что НАТО следует немедленно договориться с Россией, иначе в будущем условия станут менее благоприятными. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, российская армия активно использует беспилотники в конфликте с Украиной.

Тем временем украинская сторона предложила новые переговоры с Россией на следующей неделе, что подтверждено обеими делегациями. Представитель Кремля сообщил, что состав российской группы останется без изменений.

Ранее в Стамбуле уже прошли две встречи, в результате которых состоялся обмен пленными и обсуждение проектов по урегулированию.

Фото: pixabay