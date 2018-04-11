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«Минскзеленстрой»: «Хотим внедрить цветники новой волны – кусочки нетронутой, как бы, природы»

11 апреля 2018 07:39
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Новости Беларуси. Какие изменения в дизайне паркового ландшафта предложит в 2018 году «Минскзеленстрой», рассказала в программе «Большой город»  руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Мы хотим внедрить новые цветники новой волны. Это значит, что появятся кусочки нетронутой, как бы, природы, но искусственно созданных. Новая волна подразумевает устройство цветников с естественными растениями: много ромашковых растений, много растений-вейников. То есть – те многолетники, которые есть практически в каждом усадебном палисаднике, но они скомпонованы большими группами и массивами. Между ними обязательно добавляют злаковые травы.

И создается такой непрерывный цветник, который своей жизнью, как будто он и не создавался искусственно.

Такой цветник мы планируем создать в парке Победы на набережной и планируем на пр. Независимости.

Как изменятся зелёные зоны Минска весной-2018: «Большой город»

# общество # Озеленение # Анжелика Пузанкова

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