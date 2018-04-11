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Турникеты, чистый ручей, велодорожка: ТОП-5 парков Минска, которые ожидают изменения

11 апреля 2018 07:47
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Большой город» узнали, как будут облагорожены парки столицы весной 2018 года.

В парке имени Янки Купалы обновят дорожки, появится новое освещение, и дополнят общую композицию малые архитектурные формы.

В парке имени Павлова будет благоустроена территория. Построят площадки для массовых гуляний, торговли, занятия спортом. Реконструируют пешеходные дорожки и систему освещения. Новую жизнь получит и ручей. Его очистят и напитают водой.

А в парках имени Челюскинцев и имени Горького заработает платежно-пропускная система. На входах и выходах с аттракционов установят турникеты, пройти через которые можно будет с помощью специальных карточек, а также по онлайн- и смс-билетам.

Лыже-роллерная трасса и велодорожка – такие преобразования ждут парк «Курасовщина». Также появится парк для гуляний с возможностью установить на ней новогоднюю елку.

Как изменятся зелёные зоны Минска весной-2018: «Большой город»

# общество # Озеленение # Анжелика Пузанкова

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