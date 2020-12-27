Как избежать травмы в гололёд и что делать, если всё же упали? Советует врач

Зимняя погода, предупреждают медики, наиболее травмоопасна, потому не теряем бдительность при передвижении. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус». За сутки около тысячи случаев. В Беларуси увеличилось число обращений с холодовыми и гололёдными травмами В дни, когда прогнозируют гололедицу, нужно быть в повышенной боевой готовности. Как избежать травм и что делать, если все же упали? Советы специалиста.

Артемий Боровицкий, врач-травматолог-ортопед:

За окном у нас идет активное выпадение снега, большое количество осадков, образование гололедицы, что приводит к массовому падению населения и получению различных повреждений. Что люди травмируют чаще всего? При падениях удары головой, переломы лучевой кости в типичном месте, потому что люди чаще всего при падении пытаются занять охранительную позу, выставляют прямую руку вперед, таким образом происходит травматизация и перелом. Чтобы избежать травмы, нужно быть осведомленным, то есть знать о погодных условиях предстоящих, подобрать необходимую обувь, то есть обувь должна быть с протектором хорошим, с высоким берцем для того, чтобы фиксировать стопу и не было бы боковой подвижности. Надо правильно ходить, то есть не надо выбрасывать ноги вперед, стараться передвигаться мелкими шагами.