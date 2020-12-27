Как избежать травмы в гололёд и что делать, если всё же упали? Советует врач
Зимняя погода, предупреждают медики, наиболее травмоопасна, потому не теряем бдительность при передвижении. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
За сутки около тысячи случаев. В Беларуси увеличилось число обращений с холодовыми и гололёдными травмами
В дни, когда прогнозируют гололедицу, нужно быть в повышенной боевой готовности.
Как избежать травм и что делать, если все же упали? Советы специалиста.
Артемий Боровицкий, врач-травматолог-ортопед:
За окном у нас идет активное выпадение снега, большое количество осадков, образование гололедицы, что приводит к массовому падению населения и получению различных повреждений.
Что люди травмируют чаще всего? При падениях удары головой, переломы лучевой кости в типичном месте, потому что люди чаще всего при падении пытаются занять охранительную позу, выставляют прямую руку вперед, таким образом происходит травматизация и перелом.
Чтобы избежать травмы, нужно быть осведомленным, то есть знать о погодных условиях предстоящих, подобрать необходимую обувь, то есть обувь должна быть с протектором хорошим, с высоким берцем для того, чтобы фиксировать стопу и не было бы боковой подвижности. Надо правильно ходить, то есть не надо выбрасывать ноги вперед, стараться передвигаться мелкими шагами.
При получении травмы, если вы видите, что есть какая-то деформация, конечность изменена, находится в неестественном положении, самостоятельно пытаться изменить ее положение, вправить, вдернуть не надо ни в коем случае. Лучше сразу обратиться за помощью к сопровождающему человеку либо к окружающим, проходящим мимо людям.
Если вы гуляли с сопровождающим и получили травму головы, при этом потеряли сознание, то после того, как сознание вернулось, нужно уточнить, на какой период это было. Также необходимо отметить, была ли рвота. Если она была, то чем и сколько раз это произошло, было после нее облегчение или не было.
Если просто есть боль локальная в месте повреждения, лучше понаблюдать. Ничего не беспокоит, можно, в принципе, лечиться дома: прикладывать холод и принимать обезболивающие таблетки перед сном.
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