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Зачем на Новый год насыпать соль в 12 коробочек? Народные приметы на конец декабря

27 декабря 2020 12:52
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28 декабря почитается память святого Трифона Печенгского. Наши предки верили, чтобы помочь природе испугать злых духов, рано утром нужно высыпать на снег горячие угли, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю

Зачем на Новый год насыпать соль в 12 коробочек? Народные приметы на конец декабря-1

29 декабря – Агей Инесей. В этот день – внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки – ждать теплые Святки. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения.  

Зачем на Новый год насыпать соль в 12 коробочек? Народные приметы на конец декабря-4

30 декабря – Данилов день. Если на Данилу начиналась метель, то считалось, что летом пчелы будут хорошо роиться.  

Зачем на Новый год насыпать соль в 12 коробочек? Народные приметы на конец декабря-7

31 декабря – Модестов день. Наши предки вечером брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а утром проверяли: где соль размокла, тот месяц будет мокрым.  

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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