Зачем на Новый год насыпать соль в 12 коробочек? Народные приметы на конец декабря

28 декабря почитается память святого Трифона Печенгского. Наши предки верили, чтобы помочь природе испугать злых духов, рано утром нужно высыпать на снег горячие угли, рассказали в программе «Плюс-минус». Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю

29 декабря – Агей Инесей. В этот день – внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки – ждать теплые Святки. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения.

30 декабря – Данилов день. Если на Данилу начиналась метель, то считалось, что летом пчелы будут хорошо роиться.