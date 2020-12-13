За сутки около тысячи случаев. В Беларуси увеличилось число обращений с холодовыми и гололёдными травмами

Новости Беларуси. В Беларуси увеличилось количество обращений с холодовыми и гололедными травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых регионах – в десятки раз.

За минувшие сутки зарегистрировано около тысячи случаев. Чаще всего помощь оказывается амбулаторно, но есть и госпитализации. Основная причина уличного зимнего травматизма – это падение из-за гололедицы. Страдают как пожилые, так и дети.

Потенциально травмоопасные места в период гололеда – ступеньки подъездов и подземных переходов, остановки общественного транспорта. В связи с изменением погодных условий медики просят проявлять осторожность.