«Упала на бок, сломала локоть». Какая обстановка бывает в больницах из-за гололёда?

Новости Беларуси. Конец декабря – снова то плюс, то минус. Уже классика жанра в последние годы. С наступлением зимы количество обращений в травмпункты увеличилось в два-три раза. Самой гололедной стала прошлая неделя, в начале этой температура вышла на плюсовой уровень. Но ежедневное морозное утро продолжило выстраивать квесты на дорогах. Число получивших гололедные и холодовые травмы переходило за тысячу по всей стране. Кстати, Витебская область занимает печальное первое место в этом рейтинге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На эту зиму в Минске заготовлено 240 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Коммунальщики работают ежедневно, в том числе и в выходные. Дороги приводят в порядок как минимум раз в сутки, все зависит от количества осадков. Но вот люди сетуют как раз таки на то, что именно за субботу и воскресенье в нелетную погоду город может превратиться в сплошной каток. Мол, не дорабатывают службы. И доля правды в этом есть. Алла Григорьевна вспоминает воскресный день с печалью. Поход в парикмахерскую закончился у дверей травмпункта.

Алла Полякова:

Вышла из троллейбуса на пересечении Рокоссовского и Плеханова, прошла по травке пару шагов, потому что было скользко, я это видела и знала, всегда берегусь. Но травка закончилась, надо было идти через переход. Я только ступила на асфальт и сразу поехала, упала на бок. Сразу же почувствовала, что сломала себе локоть. Было видно сразу, как только я дотронулась, там просто все шевелилось.

Количество пациентов травматологического отделения значительно увеличилось из-за гололеда. Если в обычный день за медпомощью обращается до пяти человек, то сейчас более десяти.