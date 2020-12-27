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В сводках появляются почти каждый день. ГАИ Минска усилила контроль за нетрезвыми водителями

27 декабря 2020 11:59
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Новости Беларуси. Столичная Госавтоинспекция в эти дни на усиленном варианте службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание инспекторов к выявлению нарушений с участием нетрезвых водителей.

МВД обратилось к белорусам в праздничные дни

В сводках появляются почти каждый день. ГАИ Минска усилила контроль за нетрезвыми водителями-1

В праздники проблема особенно актуальна. Об этом свидетельствует и статистика. Именно в такие периоды отмечается рост ДТП с участием нетрезвых автолюбителей. Поэтому правоохранители просят звонить на линию 102, если вы заметили за рулем пьяного водителя. ГАИ также напоминает о серьезной ответственности за пьяную езду и призывает к благоразумию. Впрочем, несмотря на санкции, тех, кто идет на риск, немало. В сводках нетрезвые за рулем фигурируют практически каждый день.

В сводках появляются почти каждый день. ГАИ Минска усилила контроль за нетрезвыми водителями-4

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За 11 месяцев текущего года в столице зафиксированы 15 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей с пострадавшими. Напоминаем о том, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, равно как передачу управления транспортным средством нетрезвому лицу, предусмотрена ответственность в виде штрафа, а также лишение права управления транспортным средством. В случае повторного аналогичного нарушения в течение года предусмотрена уголовная ответственность, а также конфискация транспортного средства.

В сводках появляются почти каждый день. ГАИ Минска усилила контроль за нетрезвыми водителями-7

В период праздников ГАИ Минской области также усилила работу.

# ГАИ # общество # Александра Попова # Фотофакт

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