В сводках появляются почти каждый день. ГАИ Минска усилила контроль за нетрезвыми водителями

В праздники проблема особенно актуальна. Об этом свидетельствует и статистика. Именно в такие периоды отмечается рост ДТП с участием нетрезвых автолюбителей. Поэтому правоохранители просят звонить на линию 102, если вы заметили за рулем пьяного водителя. ГАИ также напоминает о серьезной ответственности за пьяную езду и призывает к благоразумию. Впрочем, несмотря на санкции, тех, кто идет на риск, немало. В сводках нетрезвые за рулем фигурируют практически каждый день.