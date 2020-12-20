Как безопасно водить машину при гололёде? Советы ГАИ

Новости Беларуси. Конец декабря – снова то плюс, то минус. Уже классика жанра в последние годы. С наступлением зимы количество обращений в травмпункты увеличилось в два-три раза. Самой гололедной стала прошлая неделя, в начале этой температура вышла на плюсовой уровень. Но ежедневное морозное утро продолжило выстраивать квесты на дорогах. Число получивших гололедные и холодовые травмы переходило за тысячу по всей стране. Кстати, Витебская область занимает печальное первое место в этом рейтинге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Скользкая погода повлияла и на дорожную обстановку. За прошлую неделю в столице более шести сотен аварий, вчера на дорогах города произошла сотня ДТП. И в этой ситуации над аргументом «коммунальные службы плохо работают» преобладают правила дорожного движения. Понятия «авария из-за гололеда» априори не существует, и ответственность за то, что происходит на дороге, лежит на водителе. Так что переобуть свою машину в зимние шины, а перед выездом еще раз пролистать учебник ПДД – обязательны к выполнению.

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мы напоминаем водителям о том, что необходимо учитывать погодные условия при выборе скорости движения. Также увеличить боковой интервал и дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, не совершать необдуманных действий, маневров, перестроений, торможений, учитывать длину скоростного пути и быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам. С наступлением замы столичная Госавтоинспекция будет на постоянной основе сотрудничать с коммунальными службами в целях уборки проезжей части и обеспечения безопасности для всех участников дорожного движения.