Как безопасно водить машину при гололёде? Советы ГАИ
Новости Беларуси. Конец декабря – снова то плюс, то минус. Уже классика жанра в последние годы. С наступлением зимы количество обращений в травмпункты увеличилось в два-три раза. Самой гололедной стала прошлая неделя, в начале этой температура вышла на плюсовой уровень. Но ежедневное морозное утро продолжило выстраивать квесты на дорогах. Число получивших гололедные и холодовые травмы переходило за тысячу по всей стране. Кстати, Витебская область занимает печальное первое место в этом рейтинге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Скользкая погода повлияла и на дорожную обстановку. За прошлую неделю в столице более шести сотен аварий, вчера на дорогах города произошла сотня ДТП. И в этой ситуации над аргументом «коммунальные службы плохо работают» преобладают правила дорожного движения. Понятия «авария из-за гололеда» априори не существует, и ответственность за то, что происходит на дороге, лежит на водителе. Так что переобуть свою машину в зимние шины, а перед выездом еще раз пролистать учебник ПДД – обязательны к выполнению.
Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Мы напоминаем водителям о том, что необходимо учитывать погодные условия при выборе скорости движения. Также увеличить боковой интервал и дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, не совершать необдуманных действий, маневров, перестроений, торможений, учитывать длину скоростного пути и быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам. С наступлением замы столичная Госавтоинспекция будет на постоянной основе сотрудничать с коммунальными службами в целях уборки проезжей части и обеспечения безопасности для всех участников дорожного движения.
В каждом районе Минска круглосуточно работает дежурная группа, которая принимает заявки от горожан и Госавтоинспекции. Проводят и собственный мониторинг участков дорог, где необходима обработка. Ежедневно в ходу 600 единиц техники. В случае интенсивного выпадения осадков на борьбу с погодными неурядицами готово выйти 1000 машин. И, пожалуй, при соблюдении всех ранее перечисленных мер и достойной работе задействованных служб, как в больших городах, так и регионах, у природы уж точно не будет плохой погоды.
«Упала на бок, сломала локоть». Какая обстановка бывает в больницах из-за гололеда – подробнее здесь.