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Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю

27 декабря 2020 12:38
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Синоптики прогнозируют кратковременный снег по стране. На отдельных участках дорог гололедица, рассказали в программе «Плюс-минус»

В начале недели на территорию Беларуси сместится очередной фронтальный раздел с Балканского полуострова.

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:  
В понедельник, 28 декабря, погоду в Беларуси начнет формировать система атмосферных фронтов, которая сместится к нам с юга Европы. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, который в дневные часы будет переходить в дождь.  

Температура воздуха в дневные часы будет составлять от -3 до +3 градусов. В дальнейшем большую часть рабочей недели в Беларуси ожидается неустойчивый характер погоды. По-прежнему погоду будут определять атмосферные фронты и поступающие более теплые воздушные массы с юга Европы. Поэтому не обойдется без осадков, но осадки будут в смешанной фазе в виде дождя и мокрого снега.  

Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю-1

Ожидаются местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха будет находиться в пределах: в ночные часы от слабого минуса до слабого плюса, а днем столбики термометров будут показывать в основном положительные значения температур: от 0 до +6°C.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю-4

Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю-6

Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю-8

Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю-10

Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю-12

Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю-14

В страну вновь начнет поступать теплая воздушная масса с юга Европы, и температура воздуха снова повысится.  

Похоже, в Новый год нас будут ждать «погодные качели».  

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Александр Беганский # Фотофакт

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