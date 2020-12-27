Какая погода будет на Новый год? Синоптики сделали прогноз на неделю

Синоптики прогнозируют кратковременный снег по стране. На отдельных участках дорог гололедица, рассказали в программе «Плюс-минус».

В начале недели на территорию Беларуси сместится очередной фронтальный раздел с Балканского полуострова.

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:

В понедельник, 28 декабря, погоду в Беларуси начнет формировать система атмосферных фронтов, которая сместится к нам с юга Европы. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, который в дневные часы будет переходить в дождь.

Температура воздуха в дневные часы будет составлять от -3 до +3 градусов. В дальнейшем большую часть рабочей недели в Беларуси ожидается неустойчивый характер погоды. По-прежнему погоду будут определять атмосферные фронты и поступающие более теплые воздушные массы с юга Европы. Поэтому не обойдется без осадков, но осадки будут в смешанной фазе в виде дождя и мокрого снега.