Поскользнулся, упал, повредил чужую машину: что делать? Отвечает адвокат

Новости Беларуси. Конец декабря – снова то плюс, то минус. Уже классика жанра в последние годы. С наступлением зимы количество обращений в травмпункты увеличилось в два-три раза. Самой гололедной стала прошлая неделя, в начале этой температура вышла на плюсовой уровень. Но ежедневное морозное утро продолжило выстраивать квесты на дорогах. Число получивших гололедные и холодовые травмы переходило за тысячу по всей стране. Кстати, Витебская область занимает печальное первое место в этом рейтинге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рядом с теми, кто опасается гололеда, другие развлекаются. Вот так в Гомеле проводят вечера на парковке одного из торговых центров. Весело, спору нет, но только потом за жизнь таких каскадеров сражаются врачи. К слову, при падении на ледяной дорожке можно получить не только физические проблемы со здоровьем, но и финансовые. Например, если вы заденете во дворе или на стоянке чей-то автомобиль. Опытные адвокаты уверяют: доказать свою невиновность будет сложно.





Евгений Бажанов, адвокат:

В нашем законодательстве специальной статьи, которая бы предусматривала возмещение ущерба в случае гололеда, цунами или других природных явлений, нет. Есть 933-я статья Гражданского кодекса, в которой сказано, что вред, причиненный жизни или имуществу гражданина, подлежит возмещению причинителем вреда в полном объеме. Здесь важно разобраться, кто в данном случае будет причинителем вреда. Если нет вины организации, то есть положено им, к примеру, раз в неделю, мастер вышел, посмотрел, лед где-то убрали, намерз он за ночь, гражданин упал, вот здесь, к сожалению, мы можем констатировать одно: вред автомобилю причинил гражданин своим падением. И еще один немаловажный нюанс. Очень тяжело доказать. Допустим, гражданин падает. Что послужило причиной падения этого гражданина? То ли это гололед действительно, то ли гражданин как-то не так ноги поставил.