Пообщаться с заводчиками и выбрать себе котёнка. В Минске провели выставку кошек

Новости Беларуси. Самая пушистая выставка прошла накануне в Минске. О кошках с любовью. Не только говорили, но и выбирали самого лучшего представителя четвероногих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В формате шоу по разным параметрам, начиная от породы и заканчивая окрасом. На мультипородных шоу и рингах можно было увидеть знаменитых и титулованных кошек. Сибирские, британские, персидские и многие другие. И, конечно, важное преимущество: посетители смогли не только пообщаться с заводчиками из Беларуси и России, задать вопросы по характеру питомца, здоровью, особенностям развития и кормления, но и выбрать себе котенка.

Надежда Пилатова, организатор выставки:

Очень хорошее качество животных. К нам приехали из России, из очень многих городов. Из Прибалтики: Литва, Латвия. Татарстан и даже из Таиланда есть кошка. То есть присутствие очень такое потрясающее. Эксперт оценивает кошку на столе, но это не здесь, там, ну и на рингах тоже. Пишет оценочный лист, заполняет по нескольким статям, так скажем: голова, уши, лапы, хвост, глаза, постав, окрас, качество шерсти и так далее. И выставляет свою оценку. Либо не выставляет. Нет, выставляет любую: либо хорошую, либо плохую.