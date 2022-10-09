На сельскохозяйственных ярмарках волонтёры помогают пенсионерам доставить покупки домой

Новости Беларуси. Без работников культуры не обходится ни один праздник, в том числе и торговли. В сезон сельскохозяйственных ярмарок они – создатели особой атмосферы для совершения выгодных покупок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 октября в минском парке Дружбы народов развернулись торговая площадка с дарами осени. Как правило, цены на продукцию от производителей с минимальными накрутками. Пожилым доставить мешки с покупками домой готовы помочь волонтеры.

Игорь Цумарев, первый секретарь Советского районного комитета БРСМ:

К нам пожилые люди обращаются. Мы им помогаем выбрать сельхозпродукцию. Также помогаем доставить до нашей локации. После того мы их обязательно регистрируем, присваиваем им свой номер и доставляем по адресу, который они указали, уже после работы сельскохозяйственной ярмарки.

Я все приобретаю здесь. И картошку, даже сальце покупаю, когда есть вкусное, продают. И морковочку, лучок, фасоль – все, что мне надо, все здесь покупаю. Это для меня преимущество – выбор большой, вижу товар, что покупаю. Вот молодой человек, очень любезен, согласился мне привести картошечку домой. Услуги хорошие и товар хороший.