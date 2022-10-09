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В Могилёвской области компания завышала цены на плодоовощную продукцию в сотни раз

09 октября 2022 08:00
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Новости Беларуси. Обожглись при разморозке. В Беларуси появилось первое уголовное дело по факту превышения служебных полномочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комитет госконтроля продолжает масштабный мониторинг цен. В ходе его в Могилевской области нашлась компания, продававшая плодоовощную продукцию, в сотни раз завышая ее стоимость.

В Могилёвской области компания завышала цены на плодоовощную продукцию в сотни раз-1

В поле зрения буквально все магазины страны. Контроль за исполнением директивы Президента самый жесткий. Сообщить о нарушениях может каждый. Открыта горячая линия в КГК. О том, что никто не имеет право необоснованно переписывать ценники, глава государства дал четко понять на совещании во Дворце Независимости. Далее последовал ряд решений, за ходом выполнения которых следит в том числе Генпрокуратура.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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