Санкции не помеха – белорус и голландец выращивают плантации тюльпанов под Брестом

Не до цветов. Волна протестов фермеров охватила европейские города, не исключение и Голландия. Цветочный бизнес переживает не лучшие времена, впрочем, поставки ценных луковиц продолжаются. А вот на юге Беларуси распускаются первые гектары тюльпанов – Ивановский район по праву носит звание цветочной столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голландец Уильям Боон уже в нескольких поколениях занимается поставками луковиц тюльпанов. Несмотря на санкции, продолжает работать с рынком СНГ. Сейчас Уильям помогает ивановским фермерам – уточняет технологии и следит за тем, чтобы голландский цветок прижился на белорусской земле. Уже давно не верит в то, что пишут о Беларуси европейские СМИ. Убедился: здесь живут по-другому. Каждый третий тюльпан в Беларуси выращивают здесь! Где можно увидеть цветочные плантации?

Уильям Боон, бизнесмен (Нидерланды):

Беларусь – очень большая агрокультурная страна. Я вижу всегда хорошее качество и не много брака у белорусских фермеров. Белорусские продукты – это классно. Не только тюльпаны, то же молоко и картофель, пшеница – все.

Европе откровенно сегодня не до цветов, когда проблемы уже касаются продовольствия. Рост цен на энергоносители и удобрения сводит усилия фермеров и отражается на населении. А единая сельскохозяйственная политика ЕС, кажется, скоро доведет фермеров до ручки. Они требуют отставки отдельных политиков и целых правительств, а еще гибкости законодательства и роста господдержки. Но пока вызывают лишь раздражение у своих же народных избранников. «Тракторная блокада Парижа», «Сельское хозяйство в кризисе», «Бунт на колесах – в Нидерландах фермеры устроили ночь огня» – лишь некоторые заголовки, которые охватили европейские ленты новостей.