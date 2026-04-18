Лукашенко об экспозициях Национального исторического музея: действовать оптимально, но не скупиться

Белорусы вышли на субботник. Трудовое единство нации – традиция каждой весны. Сделать общий дом еще краше и уютнее – задача максимум на этот день. Заработанные же средства пойдут на создание экспозиции Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно на строительстве этого знакового для Беларуси объекта сегодня, 18 апреля, трудился Александр Лукашенко. Прежде чем принять участие в субботнике глава государства интересовался ходом реализации проекта.
Для Президента провели экскурсию по будущим залам музея. Его строительство началось зимой 2025 года. Сейчас ведутся отделочные работы, оформление интерьеров и подготовка экспозиционных пространств. Новое здание значительно расширит возможности музея. Под постоянные экспозиции отведут около 15 тысяч квадратных метров, порядка двух тысяч – под временные выставки.
Для сравнения, площадь здания на Карла Маркса примерно 1300 квадратных метров. При этом коллекция музея насчитывает около 500 тысяч экспонатов. Многие из них годами остаются в фондах и редко выставляются. Открытие нового комплекса позволит представить историю Беларуси более полно и наглядно: от самых ранних этапов до современности, охватив шесть исторических периодов.
Марат Марков, министр культуры Беларуси:
Масштабная экспозиция предполагается в этом музее. Более 15 тысяч квадратов – это только постоянная экспозиция, и еще две тысячи квадратов будет временная экспозиция на первом этаже. Предполагается, что здесь в принципе можно будет с шагом 80 квадратных метров, 80, 160, 240 и так далее, до 1900 общая площадь, можно делать любые мероприятия, там начиная от конференций, научные какие-то мероприятия, выставок, временных выставок. И это очень удобно, потому что помещение самое большое и самое функциональное во всей Беларуси. Вообще общая площадь 17 тысяч квадратов, аналогов в Беларуси никогда не было, и в БССР никогда не было. И это можно сравнить только с национальными музеями в Таджикистане, в Казахстане, но в Беларуси он будет несколько больше.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, смотри, что было оптимально, потому что, во-первых, скупой платит дважды, надо понимать это. Ну, уже один раз надо сделать, чтобы избежать всякой критики. Умных же много таких. Попробовали бы сделать.
Параллельно продолжается благоустройство парка Народного единства – его территория превысит 30 гектаров. Строительство нового здания Национального исторического музея завершит формирование квартала белорусской государственности. Рядом уже расположены Дворец Независимости, Верховный Суд и площадь Государственного флага. Кроме ознакомления с результатами уже проделанной работы на стройке, Президент принял участие в посадке деревьев на территории будущего комплекса.