Лукашенко об экспозициях Национального исторического музея: действовать оптимально, но не скупиться

Белорусы вышли на субботник. Трудовое единство нации – традиция каждой весны. Сделать общий дом еще краше и уютнее – задача максимум на этот день. Заработанные же средства пойдут на создание экспозиции Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно на строительстве этого знакового для Беларуси объекта сегодня, 18 апреля, трудился Александр Лукашенко. Прежде чем принять участие в субботнике глава государства интересовался ходом реализации проекта. Для Президента провели экскурсию по будущим залам музея. Его строительство началось зимой 2025 года. Сейчас ведутся отделочные работы, оформление интерьеров и подготовка экспозиционных пространств. Новое здание значительно расширит возможности музея. Под постоянные экспозиции отведут около 15 тысяч квадратных метров, порядка двух тысяч – под временные выставки. Для сравнения, площадь здания на Карла Маркса примерно 1300 квадратных метров. При этом коллекция музея насчитывает около 500 тысяч экспонатов. Многие из них годами остаются в фондах и редко выставляются. Открытие нового комплекса позволит представить историю Беларуси более полно и наглядно: от самых ранних этапов до современности, охватив шесть исторических периодов.