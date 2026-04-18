Турчин принял участие в благоустройстве братской могилы в деревне Пятевщина

Особое внимание на субботнике уделяется благоустройству и приведению в надлежащее состояние мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы. На территории у братской могилы советских воинов и партизан в деревне Пятевщина порядок наводили представители аппарата Совмина во главе с премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монумент установлен в 1964 году на могиле 45 солдат, которые погибли в первые дни войны. К сожалению, известны имена только 27 героев. Среди них – рядовые, ефрейторы, сержанты, старшие командиры роты и капитан. Жители деревни до сих пор передают из уст в уста истории об их подвигах, бережно храня священную память. В 2026 году по инициативе Совета Министров мемориал был обновлен: уложена новая плитка, высажены декоративные растения, установлена памятная плита с именами героев‑защитников.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Замечательная традиция – наводить весной порядок, делать важные вещи. И вот это место, где погибли наши люди в 41-44 годах во время Великой Отечественной войны, защищая нашу независимость. Конечно, нам надо не забывать то, что было, и то, что творилось на территории нашей страны. Потому что 85 лет для человека – это очень много, а для истории – это вообще миг.