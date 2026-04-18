К масштабному республиканскому субботнику присоединились сотрудники Администрации Президента

Республиканский субботник совпал с завершением масштабной акции «Лес, дабро, парадак!». В Осиповичском районе Могилевской области сотрудники Администрации Президента сегодня, 18 апреля, работают вместе с лесничими. Пока одни подготавливают лунки, другие аккуратно помещают в них сеянцы. Масштаб работы впечатляет: всего за несколько часов пустующий участок площадью пять гектаров превратится в молодую лесопосадку из 30 тысяч берез и сосен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан, заместитель начальника ГУ кадровой политики Администрации Президента Беларуси:

Это действительно и хорошая традиция, добрая, которая еще с советских времен идет. И действительно, она показывает новому поколению о том, как нужно вот сплоченно работать. Пусть это выходной день, но он такой заряжает бодростью, активностью на свежем воздухе. Поэтому с удовольствием мы присоединились к этой акции.