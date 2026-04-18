Вашингтон не поможет Евросоюзу, если Москва атакует украинские объекты по производству БЛА на его территории, пишет РИА Новости со ссылкой на американского военного аналитика и экс-разведчика Скотта Риттера.

Европейский союз лезет на рожон, и в случае ответа России объединению за такие выпады, как считает эксперт, вряд ли Соединенные Штаты окажут Западу поддержку. Риттер предполагает, что американская сторона даст понять ЕС, что это их личная вина.

Риттер допускает, что Москва таким образом могла бы проверить сплоченность разваливающегося НАТО.

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