Выставка «Пять веков почитания Богоматери: обратная перспектива» открылась Минске

Редчайшие произведения иконописного искусства представили в Национальном художественном музее Беларуси. Здесь открылась выставка – «Пять веков почитания Богоматери: обратная перспектива», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспонируются 30 редких икон с изображением Пресвятой Богородицы. 18 из них на время предоставлены Новгородским музеем-заподведником. Самые древние датируются XIV веком. Некоторые образы сохраняют византийские традиции иконописи, на более поздних работах прослеживается самобытный русский стиль.

Любовь Сысоева, ведущий научный сотрудник отдела древнебелорусского искусства Национального художественного музея Беларуси:

Общая тема – это почитание Пресвятой Богородицы. И вот это почитание Богородицы, ее заступничество за род человеческий представлено в иконографии, различных вариантах иконографических. Представлены такие сюжеты, как «Богоматеря Дегитрия», «Богоматерь Умиления» и отдельные иконы, которые рассказывают о событиях жизни Богородицы от ее Рождества до Успения.

Экспозиция продолжит работу до 14 июня, но сотрудничество с Новгородским музеем-заповедником на этом не закончится. Белорусская сторона готова также предоставлять оригиналы редких художественных произведений для экспонирования на временных вставках в России.