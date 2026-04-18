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Выставка «Пять веков почитания Богоматери: обратная перспектива» открылась Минске

18 апреля 2026 08:48
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Редчайшие произведения иконописного искусства представили в Национальном художественном музее Беларуси. Здесь открылась выставка – «Пять веков почитания Богоматери: обратная перспектива», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.


 

Выставка «Пять веков почитания Богоматери: обратная перспектива» открылась Минске-2

Экспонируются 30 редких икон с изображением Пресвятой Богородицы. 18 из них на время предоставлены Новгородским музеем-заподведником. Самые древние датируются XIV веком. Некоторые образы сохраняют византийские традиции иконописи, на более поздних работах прослеживается самобытный русский стиль.

Выставка «Пять веков почитания Богоматери: обратная перспектива» открылась Минске-4

Любовь Сысоева, ведущий научный сотрудник отдела древнебелорусского искусства Национального художественного музея Беларуси:
Общая тема – это почитание Пресвятой Богородицы. И вот это почитание Богородицы, ее заступничество за род человеческий представлено в иконографии, различных вариантах иконографических. Представлены такие сюжеты, как «Богоматеря Дегитрия», «Богоматерь Умиления» и отдельные иконы, которые рассказывают о событиях жизни Богородицы от ее Рождества до Успения.

Экспозиция продолжит работу до 14 июня, но сотрудничество с Новгородским музеем-заповедником на этом не закончится. Белорусская сторона готова также предоставлять оригиналы редких художественных произведений для экспонирования на временных вставках в России. 

# Выставка

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