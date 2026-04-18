Более 270 тысяч гродненцев присоединились к республиканскому субботнику
Более 270 тысяч гродненцев присоединились к республиканскому субботнику. Центральным местом наведения порядка стала строящаяся областная клиническая больница. Возведение объекта – на контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы помочь коллегам создать комфортные условия для их работы, в новой клинике трудились сотрудники системы здравоохранения города и представители облисполкома. Почти 600 человек очищали этажи от строительной пыли, мыли окна, распаковывали мебель. Трудились и на прилегающей территории. Новую клинику в Гродно называют «больницей будущего», где внедрят самые современные виды диагностики и лечения.
Первых пациентов начнут принимать уже в конце мая. По сути, масштабную стройку завершают за два года вместо пяти – такую задачу ставил глава государства, чтобы жители региона как можно быстрее могли получить здесь квалифицированную помощь.
Александр Романчук, главный врач Гродненской центральной городской поликлиники:
Настроение отличное, хорошая погода. Самое главное – делаем для себя. Новая больница будет чистая, уютная, вокруг будут расти деревья и нам будет приятно работать здесь и пациентам тоже лечиться.
Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Наши строители совершили фактически подвиг в мирное время, усилия неимоверные приложены. На сегодняшний день уже больница выглядит достойно, и территория ухоженная, мы всего лишь немножко придаем лоск.
Помимо больницы гродненцы трудились по всему городу: в парках, зонах отдыха, на дворовых территориях. К субботнику присоединились трудовые коллективы, общественные объединения, школьники, студенты и просто неравнодушные жители.