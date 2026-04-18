Более 270 тысяч гродненцев присоединились к республиканскому субботнику. Центральным местом наведения порядка стала строящаяся областная клиническая больница. Возведение объекта – на контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы помочь коллегам создать комфортные условия для их работы, в новой клинике трудились сотрудники системы здравоохранения города и представители облисполкома. Почти 600 человек очищали этажи от строительной пыли, мыли окна, распаковывали мебель. Трудились и на прилегающей территории. Новую клинику в Гродно называют «больницей будущего», где внедрят самые современные виды диагностики и лечения.

Первых пациентов начнут принимать уже в конце мая. По сути, масштабную стройку завершают за два года вместо пяти – такую задачу ставил глава государства, чтобы жители региона как можно быстрее могли получить здесь квалифицированную помощь.