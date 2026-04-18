У президента Польши Навроцкого во время эфира выпал пакетик со снюсом

У польского лидера Кароля Навроцкого упал пакетик со снюсом в ходе эфира, где обсуждался закон о его запрете, пишет РИА Новости со ссылкой на Fakt.

В материале польского издания сказано, что эфир на Kanal Zero был посвящен кампании по борьбе с запрещенными веществами в республике. В какой-то момент Навроцкий уронил пакетик, в котором был снюс. Поднять его Президенту Польши помог ведущий программы Роберт Мазурек, что вызвало смех аудитории.

В статье высказывается предположение, что из-за пристрастия Навроцкого к снюсу подрывается доверие избирателей к нему.

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