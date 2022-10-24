Как философия конфуцианства мешает китайцам и стоит ли отдавать ребёнка на курсы китайского вместо английского?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Алексей, насколько китайская философия соответствует тому, что нет в их системе координат желания быть доминантом? Вы же помните? У Соединенных Штатов Америки такое мессианство является главной целью существования государства. А китайское конфуцианство строится немного на другом. А даже как они себя называют – Поднебесная. Мир и так у их ног, но не нужно подстраивать весь мир под их систему координат.

Алексей Дзермант, политолог:

Сила и мощь Китая – это, конечно, мягкая непрямая сила. Даже когда приходили варвары, монголы, маньчжуры и захватывали Китай, то через несколько столетий они полностью перемалывались китайской культурой, цивилизацией. Этим они говорят о своей мощи, о величии культуры Китая. Но здесь важно что понимать? Восток и Китай всегда уважают силу и уверенность в себе. Если они видят, что есть такой партнер, особенно от которого в чем-то зависишь (я имею в виду Россию, великий северный сосед), то Китай будет уважительно и с вниманием относиться к интересам России только тогда, когда она будет внутренне сама монолитна, едина и уверенна в своих силах. Сейчас это происходит, но идет, на мой взгляд, некая притирка. Вот, встали спина к спине. Китаю очень выгодно, что огромные северные рубежи прикрыты. Не ожидают нападения, подвоха. И России это выгодно. Даже такой пример, когда эшелоны из Дальневосточного военного округа идут в Украину и мы все понимаем, что где-то оголяется российская граница. Но Россия уверена в Китае, что оттуда не будет нападения. Эта ситуация взаимной выручки, борьбы с единым врагом – назовем открыто. Запад для России и Китая является врагом, потому что Запад – это многолетний колонизатор. И обида Китая на опиумные войны до сих пор есть.

Надежда Сасс:

Вопрос Тайваня особенно остро стоит, потому как важно не только для китайского руководства, но и всего китайского населения. Алексей Дзермант:

Завершить объединение великой нации и создавать общее будущее. Обходя болезненные точки, выстраивая общие интересы, с Китаем можно взаимодействовать, не боясь его мощи. Нужно только понимать свою собственную силу. И вместе можно строить новый лучший мир.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

И еще один момент в этом. Китай действует, в отличие от США, которые никакой миссионерской миссии не осуществляют. Они паразиты, они грабят народы, целые страны. Они разграбили весь Ближний Восток, уничтожили, ничего не дали, кроме разрухи и миллионов жертв. Китайцы, например, сейчас в Африке активно работают совсем по-другому. Почему у них получается? Потому что они не приходят менять режимы. Они не приходят со своими догмами, как выборы должны проходить, как надо страной управлять, и они уважают самобытность наций, стран и континентов.

Надежда Сасс:

Давайте обратим внимание на нашу плазму. Мы покажем, какие страны имеют долговые обязательства перед Китайской Народной Республикой. Мы видим, какой охват, масштаб сегодня существует. Сергей Сергеевич, вы можете себе представить мир, в котором доминирует Китай, где на съезд КПК, а не на инаугурацию президента США в той же Украине продавались билеты, где юань стал основной резервной валютой? Или все-таки с этим возникли бы трудности?