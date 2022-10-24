Как философия конфуцианства мешает китайцам и стоит ли отдавать ребёнка на курсы китайского вместо английского?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Алексей, насколько китайская философия соответствует тому, что нет в их системе координат желания быть доминантом? Вы же помните? У Соединенных Штатов Америки такое мессианство является главной целью существования государства. А китайское конфуцианство строится немного на другом. А даже как они себя называют – Поднебесная. Мир и так у их ног, но не нужно подстраивать весь мир под их систему координат.
Алексей Дзермант, политолог:
Сила и мощь Китая – это, конечно, мягкая непрямая сила. Даже когда приходили варвары, монголы, маньчжуры и захватывали Китай, то через несколько столетий они полностью перемалывались китайской культурой, цивилизацией. Этим они говорят о своей мощи, о величии культуры Китая. Но здесь важно что понимать? Восток и Китай всегда уважают силу и уверенность в себе. Если они видят, что есть такой партнер, особенно от которого в чем-то зависишь (я имею в виду Россию, великий северный сосед), то Китай будет уважительно и с вниманием относиться к интересам России только тогда, когда она будет внутренне сама монолитна, едина и уверенна в своих силах. Сейчас это происходит, но идет, на мой взгляд, некая притирка. Вот, встали спина к спине. Китаю очень выгодно, что огромные северные рубежи прикрыты. Не ожидают нападения, подвоха. И России это выгодно. Даже такой пример, когда эшелоны из Дальневосточного военного округа идут в Украину и мы все понимаем, что где-то оголяется российская граница. Но Россия уверена в Китае, что оттуда не будет нападения. Эта ситуация взаимной выручки, борьбы с единым врагом – назовем открыто. Запад для России и Китая является врагом, потому что Запад – это многолетний колонизатор. И обида Китая на опиумные войны до сих пор есть.
Надежда Сасс:
Вопрос Тайваня особенно остро стоит, потому как важно не только для китайского руководства, но и всего китайского населения.
Алексей Дзермант:
Завершить объединение великой нации и создавать общее будущее. Обходя болезненные точки, выстраивая общие интересы, с Китаем можно взаимодействовать, не боясь его мощи. Нужно только понимать свою собственную силу. И вместе можно строить новый лучший мир.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
И еще один момент в этом. Китай действует, в отличие от США, которые никакой миссионерской миссии не осуществляют. Они паразиты, они грабят народы, целые страны. Они разграбили весь Ближний Восток, уничтожили, ничего не дали, кроме разрухи и миллионов жертв. Китайцы, например, сейчас в Африке активно работают совсем по-другому. Почему у них получается? Потому что они не приходят менять режимы. Они не приходят со своими догмами, как выборы должны проходить, как надо страной управлять, и они уважают самобытность наций, стран и континентов.
Надежда Сасс:
Давайте обратим внимание на нашу плазму. Мы покажем, какие страны имеют долговые обязательства перед Китайской Народной Республикой. Мы видим, какой охват, масштаб сегодня существует. Сергей Сергеевич, вы можете себе представить мир, в котором доминирует Китай, где на съезд КПК, а не на инаугурацию президента США в той же Украине продавались билеты, где юань стал основной резервной валютой? Или все-таки с этим возникли бы трудности?
Сергей Цыплаков, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (Россия):
Я думаю, возникли бы серьезные трудности на этот счет. Китай – это страна национальной культуры. Исторически так получилось, что этот ареал влияния Китая включает, помимо самого Китая, Японию в значительной мере, Корею, Вьетнам. Эти страны были исторически тесно связаны с Китаем и очень много восприняли в культурном плане. В то же время, если мы возьмем страны Запада, Европы, то, конечно, здесь огромный разрыв в форме цивилизаций, мышлении и в чем угодно. Поэтому в этом плане, если говорить откровенно, Китаю очень трудно выдвигать массовые идеи, которые могли бы объединить весь мир. Думаю, что само китайское руководство себе в этом отчет тоже отдает.
Надежда Сасс:
Думаю, от многих наших зрителей поступил бы вопрос. Стоит ли отправлять детей на курсы китайского вместо английского?
Алексей Дзермант:
Стоит. Это нужно делать в любом случае. Во-первых, чем больше языков знаешь, тем лучше. Во-вторых, если ты прикасаешься к немножко иному мышлению, иероглифическому, к иной философии, это в любом случае обогащает и тебя лично, и нашу культуру. Взаимодействие с такой яркой восточной культурой, древнейшей китайской, уверен, обогатит белорусов и сделает нас сильнее, потому что это укрепит нашу возможность взаимодействовать со всем миром – не только западным, но и восточным.
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