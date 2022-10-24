КГК выработал концепцию. Как в Беларуси разбираются с долгостроями?

Новости Беларуси. Построенный вовремя, без переноса сроков сдачи дом сегодня скорее нонсенс, чем что-то обыденное. Судя по отзывам в интернете, во всем Минске найдется лишь несколько десятков примеров, когда застройщики строго укладывались в отведенный промежуток времени, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Каждый год в Минске пытаются решить проблему долгостроев, но год за годом она так и не решается до конца. И речь не только о жилых домах, но и о коммерческих зданиях, и даже об объектах, представляющих историческую ценность. Как бороться с долгостроями? Универсального ответа на этот вопрос нет. Запустить все замороженные стройки – задача не простая, но выполнимая. Тем более, что это вопрос сейчас на контроле у главы государства. За полтора года количество долгостроев в стране снизилось практически вдвое. И немалая заслуга в этом принадлежит Комитету госконтроля. О том, как удается навести порядок на стройплощадке и завершить начатое поговорим с начальником управления контроля за использованием государственной собственности Комитета госконтроля – Николаем Зеньчиком. Насколько сократилось количество долгостроев? Сергей Шуманский, ведущий:

Есть конкретная цифра, практически в два раза сократилось количество долгостроев. А если конкретнее?

Николай Зеньчик, начальник управления контроля за использованием государственной собственности Комитета госконтроля:

Сегодня можем рассматривать итоги полугодия, уже и за полтора года. Почему за полтора года, потому что в начале 2021 года глава государства дал поручение Комитету госконтроля разобраться с каждым долгостроем, взять его на учет. Поэтому для КГК отправная точка – это начало 2021 года. У нас на тот момент было 4 465 объектов сверхнормативных. Самое примечательное то, что в этом количестве было 66 % – 2 965 объектов, это долгострои, которые более 5 лет стояли. Когда мы начали детально разбираться с этими долгостроями, реальных мер не принималось с начала 2016 года, то есть они вообще были без движения. Надо было сконцентрировать самое большое внимание и разобраться, почему с ними ничего не делалось. За полтора года у нас сократилось на 56 %, к началу июля стало 1 984. В начале 2021 года именно КГК выработал концепцию дальнейшей работы на будущую пятилетку, определил конкретные мероприятия, внес на согласование главе государства. Он согласился. Первое – это определить единый орган госуправления, который будет заниматься и координировать эту работу. Кстати, до сих пор у нас такого органа не было. Второе – это определить, как будут формироваться региональные и отраслевые мероприятия, сокращение сверхнормативных объектов. Третье – критерии принятия решений по объектам. Почему важны критерии принятия решения? Поскольку эти объекты были долгостроями, ими никто не занимался, необходимо на сегодня выяснить: в нынешних экономических реалиях этот объект нужен или нет? Если нужен, то нужно определить, какие средства нужны на его достройку или на его снос, если он не нужен.

Сергей Шуманский:

Что под собой скрывает понятие долгостроя? Мы говорим про какие-то конкретные объекты, это жилые дома или юридические объекты? Николай Зеньчик:

Многие путают, вы правильно отметили, думают, что только многоквартирные. Нет. Здесь все сидит, и многоквартирные жилые дома, которые более актуальны для Минска. Но основу занимают сельхозобъекты и объекты коммунального хозяйства. Так получилось, что десятилетия назад хозяйства строили фермы, телятники различные, не посчитали нужным их ввести в эксплуатацию. Достроили, без всякого ввода поставили туда коров, телят и просто эксплуатируют. До сих пор ими не занимались. Или какие-то инфраструктурные объекты, их тоже очень много, они занимают второе место, где-то какой-то микрорайон делали, улицу. Мы выявили, что Могилевская область, Могилевский горисполком все годы не показывал около 100 сверхнормативных объектов. Это целые микрорайоны и улицы города. За 2021 год КГК добился, что официально те объекты показали как сверхнормативные, официально они появились. С этими объектами необходимо работать. Никуда не годится, что у нас целые улицы, машины ездят, люди ходят, живут. Получается, что там дорожку тротуарную не сделали, ее и не вводят в эксплуатацию. Или какой-то знак не поставили, светофор не поставили, разметку не сделали. И все, объект числится долгостроем. Какие долгострои есть в Минске? Сергей Шуманский:

Какие в Минске самые известные долгострои?

Николай Зеньчик:

В Минске есть такие долгострои, как жилой дом на Берута. Самый проблемный на сегодня. Органы власти ищут пути решения этой проблемы. Я думаю, они будут найдены. Они усиленно над этой проблемой работают, мы это видим. Главное то, что мы взяли на учет каждый объект. Мы понимаем и четко отслеживаем, непосредственно мое структурное подразделение, комитеты областей наших. Каждый разобрали между собой свои объекты по региональной принадлежности, мы стараемся дожимать каждый объект. Смотреть, где меры принимаются – это хорошо, а где нет – мы начинаем давить, настаиваем, чтобы органы власти принимали меры. Сегодня самое актуальное то, что в этом пласте долгостроев, 1 984 объекта, у нас среди них 730 объектов, которые фактически эксплуатируются уже много лет. Мы для себя поставили задачу максимально до конца года, требуем с органов власти с этим пластом разобраться, потому что это первоочередная задача, потому что мы прекрасно понимаем, они функционируют, там работают люди. Для нас важна безопасность людей, а поскольку объекты эксплуатируются, они не введены в эксплуатацию. Сегодня по этим объектам нет технического заключения об их состоянии. Поэтому КГК и настаивает, чтобы в первую очередь при определении дальнейшей судьбы сверхнормативных объектов, чтобы определили техническое состояние объектов. Это будет толчком и ключом для принятия дальнейшего решения, именно техническое состояние объектов. Это не год, не два, а десятилетия. Сергей Шуманский:

Что касается нежилых помещений и объектов – понятно. Вы туда приходите сами. А много ли обращений о жилых домах? Много ли обращений от граждан? Или вы тоже сами приходите в эти объекты?

Николай Зеньчик:

Мы это видим, нам не нужны обращения граждан, потому что в стране законодательно установлено, что каждый застройщик, как только начинает строить объект, он оформляет статистическую отчетность государственную. Ты эту отчетность оформляешь до того, пока ты не введешь в эксплуатацию объект. Как только ты начал строительство, его оформил, он уже взят на учет. В Министерстве архитектуры и строительства есть Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С., он ведет эту базу. Эта база послужила основанием для организации этой работы. Сегодня все, что там есть, мы видим. Ежеквартально каждый застройщик отчитывается о движении этого объекта. Мы видим состояние объекта, то есть строительство ведется по нему, или не ведется, или он на консервации. Это тоже одна из претензий на сегодня органов власти. То, что из этого пласта долгостроев, не просто они не вводятся, но мы видим, что если они были в стадии не ведения строительства, то до сих пор состояние их не изменилось. То есть если бы они хотя бы изменили свое состояние, перешли в стадию продолжения строительства, то есть по ним какая-то работа началась, то это уже бы говорило о том, что какое-то движение пошло. Но мы видим, состояние не меняется, значит к этим объектам не подступили. Почему застройщики не достраивают объекты? Сергей Шуманский:

В чем причина такого недобросовестного отношения застройщика?

Николай Зеньчик:

На коллегии КГК рассматривали подробно этот вопрос с детальным анализом каждого региона, с раскладкой каждого района наших регионов. В основном то, что по старинке еще работают, не перестроились. Думаю, что так будет и дальше, как работали. Но сейчас мы заострили внимание всех органов власти, что так, как они работали, так не получится, что мы этот вопрос дожмем, дойдем до каждого объекта. Мы однозначно покажем свою нетерпимость к непринятию мер по этим объектам, что нужно наконец-то с ним разбираться. Раз глава государства поставил такую задачу, мы ее выполним, чего бы нам этого ни стоило, какие бы мы усилия ни прилагали. Вместе с этой проблемой нужно решать еще одну проблему, которая до сих пор у нас не решена, это проблема принятия мер по недопущению образования новых объектов. Без этого мы никуда не денемся, иначе мы будем просто на одном месте кружиться. То есть меры мы будем принимать, но в то же время нас будут подстегивать новые объекты. Чтобы такой ситуации не случилось, мы должны принять меры по недопущению образования новых объектов.