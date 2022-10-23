Сначала политика одного ребёнка в семье, а теперь третьего поощряют. С какими демографическими проблемами столкнулся Китай?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Западные эксперты все чаще говорят, что Китай столкнется рано или поздно с демографическим кризисом, связанным со старением населения и ростом нагрузки на социальную сферу. На ваш взгляд, как Пекин собирается справляться с этой проблемой?

Го Сяоли, руководитель Китайско-российского центра по исследованию Дальнего Востока при Хэбэйском педагогическом университете:

Я думаю, что у нас уже применено очень много мероприятий. Во-первых, поощрять рождение третьего ребенка в семье. Правда, энтузиазма у молодых рожать третьего ребенка пока мало, поэтому надо дальше предпринимать меры, чтобы пробудить желание у молодых людей рождать трое детей. Во-вторых, побольше строить частные и государственные приюты для престарелых. Теперь у нас хорошо работают эти социальные учреждения, которые называются «Утренним солнцем». В-третьих, проводить реформирование пенсионной системы, предусматривающее постепенный подъем пенсионного возраста. Дело в том, что с повышением уровня жизни здоровье население намного улучшилось. Надежда Сасс:

Сергей Сергеевич, видела вашу реакцию на свой вопрос. Скажите, действительно ли Китай столкнулся с демографической проблемой, политика одного ребенка привела к проблеме стареющего населения?