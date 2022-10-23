Сначала политика одного ребёнка в семье, а теперь третьего поощряют. С какими демографическими проблемами столкнулся Китай?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Западные эксперты все чаще говорят, что Китай столкнется рано или поздно с демографическим кризисом, связанным со старением населения и ростом нагрузки на социальную сферу. На ваш взгляд, как Пекин собирается справляться с этой проблемой?
Го Сяоли, руководитель Китайско-российского центра по исследованию Дальнего Востока при Хэбэйском педагогическом университете:
Я думаю, что у нас уже применено очень много мероприятий. Во-первых, поощрять рождение третьего ребенка в семье. Правда, энтузиазма у молодых рожать третьего ребенка пока мало, поэтому надо дальше предпринимать меры, чтобы пробудить желание у молодых людей рождать трое детей. Во-вторых, побольше строить частные и государственные приюты для престарелых. Теперь у нас хорошо работают эти социальные учреждения, которые называются «Утренним солнцем». В-третьих, проводить реформирование пенсионной системы, предусматривающее постепенный подъем пенсионного возраста. Дело в том, что с повышением уровня жизни здоровье население намного улучшилось.
Надежда Сасс:
Сергей Сергеевич, видела вашу реакцию на свой вопрос. Скажите, действительно ли Китай столкнулся с демографической проблемой, политика одного ребенка привела к проблеме стареющего населения?
Сергей Цыплаков, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (Россия):
В определенной степени да. Политика одного ребенка в семье принималась в определенных социально-экономических условиях. Может быть, в тот момент она была оправданной. Тут тоже надо отдавать себе отчет. Другое дело, что сейчас эта политика привела к таким последствиям. Проблема заключается в том, что в Китае в прошлом году проводилась очередная перепись населения (она проводится раз в 10 лет), она показала снижение рождаемости и резкое увеличение количества людей пожилого возраста, о чем наша китайская коллега здесь говорила. Эта проблема достаточно сложная. Правительство действительно принимает определенные решения, и целый пакет разработан этих мер, которые обсуждались и на уровне госсовета правительства Китая и так далее, но здесь надо понимать, что эту ситуацию невозможно исправить за год или за два, потому что демография – это тренды. Эта проблема надолго. И в этих условиях мы понимаем, что во многом в предшествующие годы высокий темп экономического роста Китая был обусловлен тем, что каждый год в экономику вливалось большая масса новых рабочих рук, живого труда. Сейчас этого уже не будет. В том числе и поэтому с особой остротой встает проблема экономического подъема отраслей, внедрения новых технологий, общего повышения производительности труда.
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