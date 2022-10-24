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80-летний юбилей отметило Северо-западное оперативное командование

24 октября 2022 14:03
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Новости Беларуси. Пример героизма, мужества и отваги. Северо-западное оперативное командование отметило 80-летие со дня образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Торжества прошли в Борисове. Масштаб мероприятия ощущался во всем.  

80-летний юбилей отметило Северо-западное оперативное командование-1

Работала выставка образцов вооружения, военной и специальной техники, формы. Действовала передвижная экспозиция «Дорога памяти», организовали тематические площадки, фотозоны.  

80-летний юбилей отметило Северо-западное оперативное командование-4

Со сцены же звучали поздравительные слова. Лучших офицеров и ветеранов отметили грамотами и ценными подарками.  

80-летний юбилей отметило Северо-западное оперативное командование-7

Михаил Козлов, генерал-лейтенант в отставке:  
Для меня этот праздник имеет большое значение, так как я из всей своей службы долголетней пять лет откомандовал сначала 7-й танковой армией, потом корпусом, потом 65-м корпусом.  

80-летний юбилей отметило Северо-западное оперативное командование-10

Александр Науменко, генерал-майор, командующий войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил:
К празднованию 80-летия основной своей задачей мы считаем качественное, успешное выполнение всех задач, которые стоят перед войсками Северо-западного оперативного командования. Наиболее показательными этапами в текущем году, где был оценен уровень подготовки войск оперативного командования, являлось выполнение задач по перекрытию государственной границы и командно-штабные учения Вооруженных Сил.  

80-летний юбилей отметило Северо-западное оперативное командование-13

Сегодня войска Северо-западного оперативного командования обеспечивают военную безопасность государства на высоком профессиональном уровне. Участвуют во всех ключевых мероприятиях оперативной, боевой подготовки Вооруженных Сил.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Михаил Козлов # Александр Науменко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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