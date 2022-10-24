80-летний юбилей отметило Северо-западное оперативное командование

Новости Беларуси. Пример героизма, мужества и отваги. Северо-западное оперативное командование отметило 80-летие со дня образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Торжества прошли в Борисове. Масштаб мероприятия ощущался во всем.

Работала выставка образцов вооружения, военной и специальной техники, формы. Действовала передвижная экспозиция «Дорога памяти», организовали тематические площадки, фотозоны.

Со сцены же звучали поздравительные слова. Лучших офицеров и ветеранов отметили грамотами и ценными подарками.

Михаил Козлов, генерал-лейтенант в отставке:

Для меня этот праздник имеет большое значение, так как я из всей своей службы долголетней пять лет откомандовал сначала 7-й танковой армией, потом корпусом, потом 65-м корпусом.

Александр Науменко, генерал-майор, командующий войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил:

К празднованию 80-летия основной своей задачей мы считаем качественное, успешное выполнение всех задач, которые стоят перед войсками Северо-западного оперативного командования. Наиболее показательными этапами в текущем году, где был оценен уровень подготовки войск оперативного командования, являлось выполнение задач по перекрытию государственной границы и командно-штабные учения Вооруженных Сил.