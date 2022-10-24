В чём секрет крепких отношений между Россией и КНР? Пробуем разобраться

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: В последние годы западные элиты, или, как вы их называете в своих публикациях, закатники, прилагают значительные усилия, чтобы вбить клин в отношения между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. При этом они исходят из огромного разрыва в масштабе экономических связей между Китаем и вашей страной и Соединенными Штатами, а тем более в совокупности с ЕС и США. Но выходит иначе. Пекин и Москва продолжают сближение. Как вы считаете, в чем секрет такой динамики в отношениях между Россией и КНР?

Андрей Климов, заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального собрания России: В своем Telegram-канале «Русский акцент» я употребляю хештег «закатники». Это действительно страны исторического заката, я имею в виду эту военно-паразитическую натовскую группировку. Если мы говорим, допустим, об отношениях между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, то в основе такие совершенно материальные причины, как наши границы, которые на более 3 000 километров простираются. Согласитесь, это серьезный аргумент для того, чтобы вести дела вместе. А что касается экономических параметров, то они во многом зависят от колебаний цен. И разговоры о том, что Россия якобы имеет 2 % ВВП, очень далеки от реального соотношения экономика встроена таким образом в мировую, что примерно в 48 % производственных цепочек мира есть та или иная продукция или услуги из Российской Федерации. В Китае это хорошо знают, понимают. И самое главное, что ни Российская Федерация, ни Китайская Народная Республика не вмешиваются в сугубо внутренние дела друг друга. Это очень важно.

Надежда Сасс:

И в развитие тем заката Европы достаточно непростой вопрос. Очевидно, что в результате подъема Азии именно Китай и станет ведущей мировой державой. Нет ли у российского политического класса опасений, что следующее поколение китайских руководителей, будучи ослепленными своим могуществом, могут или начнут проявлять черты глобального гегемона? Ведь, как мы помним из сказки, победившему дракона самому велик соблазн стать драконом.

Андрей Климов:

Сказки сказками, а быль былью. Я допустим, с товарищем Си Цзиньпином знаком лично, мы неоднократно встречались, эти встречи были в разных форматах. У нас есть очень активный обмен по линии партийной и парламентской дипломатии. Я говорю не только о том, что он прочитал или от кого-то услышал. Но и то, что мы неоднократно и очень серьезно, откровенно обсуждали с нашими китайскими партнерами. Я не кудесник, я не знаю, что будет через 1 000 лет, но я вам могу сказать, что мое представление о том, что происходило с Китаем и вокруг Китая в течение, по крайней мере, 5 000 лет, говорит о том, что сценарии, которыми нас пытаются пугать западные закатники, имеют мало что общего.

Надежда Сасс:

Олег, помните, у всех было определенное представление о том, что если Российская Федерация начнет боевые действия на территории Украины, а параллельно с этим Китай снова-таки развернет свои боевые действия в отношении Тайваня, то у США не будет сил бороться на двух фронтах?