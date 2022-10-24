«Это очевидно». Станет ли Китай сверхдержавой №1?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси: Он уже сверхдержава № 1, такого сейчас в мире не будет, потому что будет многополярный мир, мы его и выстраиваем. Уже выстроилась конфигурация: Россия; США, которые отчаянно борются за то, чтобы сохранить свои позиции; Китай, безусловно, от которого уже никто никуда не денется. Как бы они ни хотели, Китай будет свои права отстаивать, и свой суверенитет, и свои интересы во всем мире.

Алексей Дзермант, политолог:

Я думаю, что мир, скорее, движется к новой биполярности, но она будет гораздо сложнее, чем предыдущая. И здесь Китай как лидер Евразии в экономическом смысле будет противостоять Соединенным Штатам и сателлитам США. И в этом смысле Китай будет сверхдержавой, по каким-то позициям первой, по каким-то, может, будет уступать, но в целом будет лидером XXI века. Это очевидно уже сейчас.

Надежда Сасс:

Сергей Сергеевич, как говорил Бжезинский, мало иметь потенциал для глобального доминирования, важно иметь желание. Как вы считаете, сейчас у Китайской Народной Республики есть понимание и острое желание свергнуть нынешнего гегемона, который восседает на пьедестале, но по факту не соответствует тому статусу, которым любит себя называть? Возможно, Китай не хочет быть сверхдержавой № 1, но хочет правда сесть за стол переговоров и принимать решение с другими акторами международной политики?