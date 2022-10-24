«Это очевидно». Станет ли Китай сверхдержавой №1?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Китай станет сверхдержавой № 1?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Он уже сверхдержава № 1, такого сейчас в мире не будет, потому что будет многополярный мир, мы его и выстраиваем. Уже выстроилась конфигурация: Россия; США, которые отчаянно борются за то, чтобы сохранить свои позиции; Китай, безусловно, от которого уже никто никуда не денется. Как бы они ни хотели, Китай будет свои права отстаивать, и свой суверенитет, и свои интересы во всем мире.
Алексей Дзермант, политолог:
Я думаю, что мир, скорее, движется к новой биполярности, но она будет гораздо сложнее, чем предыдущая. И здесь Китай как лидер Евразии в экономическом смысле будет противостоять Соединенным Штатам и сателлитам США. И в этом смысле Китай будет сверхдержавой, по каким-то позициям первой, по каким-то, может, будет уступать, но в целом будет лидером XXI века. Это очевидно уже сейчас.
Надежда Сасс:
Сергей Сергеевич, как говорил Бжезинский, мало иметь потенциал для глобального доминирования, важно иметь желание. Как вы считаете, сейчас у Китайской Народной Республики есть понимание и острое желание свергнуть нынешнего гегемона, который восседает на пьедестале, но по факту не соответствует тому статусу, которым любит себя называть? Возможно, Китай не хочет быть сверхдержавой № 1, но хочет правда сесть за стол переговоров и принимать решение с другими акторами международной политики?
Сергей Цыплаков, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (Россия):
Китай уже сейчас является сверхдержавой. Во всяком случае, он является второй экономикой мира. Правда, Китай по многим критериям в совокупной государственной мощи пока сильно уступает Соединенным Штатам. Что хочет Китай в настоящий момент? Китай хочет, чтобы его роль и место в мировых делах были бы адекватны уровню совокупной государственной мощи Китая. Во всяком случае, такая задача стоит сейчас, а в перспективе Китай будет, скорее всего, бороться за глобальное лидерство. Но эта задача достаточно сложная и долгосрочная. Пока идет вопрос о том, чтобы привести реальный вес Китая в соответствие с его положением в системе международных отношений.
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