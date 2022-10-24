За 2022 год в Минске зафиксировано 260 пожаров, погибли 23 человека

Новости Беларуси. С начала 2022 года в Минске зарегистрировано более 260 пожаров. В них погибли 23 человека, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Количество жертв по сравнению с 2021 годом уменьшилось. Среди основных причин возгорания – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электропроводки и оборудования, а также курение. Работники МЧС активно ведут профилактическую работу. Только с начала года в столице обследовано около 500 зданий с печным отоплением.

Сергей Саланович, начальник Минского городского управления МЧС:

Минским городским управлением проводится системная работа по предупреждению пожаров и гибели людей. Вместе с субъектами профилактики проводим системные работы по обследованию жилищных домовладений граждан. Пишем соответствующие рекомендации, устанавливаем контроль за выполнением данных нарушений, при необходимости принимаем необходимые меры. Нами ведется системная работа также по профилактической работе, по пропагандистской работе, постоянно проводятся различные акции.