Как фильм «Ола» одержал победу на международном фестивале анимации? Рассказала режиссёр

Наталья Костюченко, кинорежиссер Национальной киностудии «Беларусьфильм»: На самом деле фильм «Ола», посвященный мемориалу «Ола», который я снимала со своей замечательной съемочной группой, – это один из пяти фильмов в проекте «Мемориалы Республики Беларусь». Впервые у нас такой снят проект. Он включил в себя фильмы о мемориале «Красный берег», мемориале «Буйничское поле», мемориал, посвященный операции «Багратион», посвященный операции «Прорыв», и мемориал «Ола», посвященный сожженной деревне в 1944 году в Светлогорском районе теперешнем. Задача была определенная. Работали все уже очень опытные режиссеры. Над каждым фильмом работал отдельный режиссер. Поэтому все понимали степень важности и ответственности при съемках своих фильмов в этом проекте. Сложность была в какой-то степени не только одна, что впервые была поставлена задача. Идея изначально была такая – поставлена задача синтеза видеосъемки и анимационной. Но все, слава богу, срослось.

Юлия Самусенко, ведущая:

Наталья, а как вы считаете, почему вам удалось одержать победу? Почему ваш фильм стал лучшим? Как вы считаете, в чем залог успеха? Это какая-то необычная съемка? Это интересные идеи? Это сценарий? Это, может быть, невероятная режиссерская работа?

Наталья Костюченко:

Я думаю, что, во-первых, энергетика, которую вложила туда съемочная группа. У меня работали в группе просто замечательные художники. Прекрасный, просто фантастический художник-постановщик Светлана Рыжикова, которая смогла на таком уровне подать изображение как под увеличительным стеклом. Человека, его переживания через мимику, через пластику лица, глаз передать переживания. Это все передается с экрана. И рисунок не то чтобы гиперреалистичный, но он очень приближен к такой классике. И очень точно работает, попадает в данный момент, когда мы смотрим какой-то эпизод с персонажем, очень четко попадает все-таки в поставленную задачу и доносит зрителю то, что мы хотели сказать.