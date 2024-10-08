Лукашенко: никто из серьёзных людей в Украине не думает о вторжении в Беларусь. Это просто вяканье

Никто из серьезных людей в Украине не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Так Александр Лукашенко прокомментировал журналистам в Кремле некоторые призывы, звучащие в соседней стране о необходимости военного вторжения в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, пусть попробуют. Мы их ждем. Но должен сказать, что если кто-то, как я говорю, и вякает, то это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений. Это просто вяканье обычное. И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль, очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти. Это просто вяканье тех людей, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно. Мы в этом отношении абсолютно спокойны.

Потом, мы же не скрываем, что поддерживаем определенные контакты с украинскими властями. Пусть они и минимальны, но по тем каналам, которые помогают нам, россиянам обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне, – это нормальные контакты. Мы здесь вместе работаем с россиянами. Поэтому с любой стороны, с любых позиций влезть в Беларусь таким образом, 1,5 тысячи километров граница, – украинцам это точно не нужно.