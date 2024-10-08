На границе с Польшей обнаружено тело избитого иранского беженца

8 октября миграционная политика Варшавы пополнила список убитых ей беженцев. Утром на границе с Польшей обнаружены трое избитых граждан Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое были братьями, один из которых на момент прибытия пограничников погиб. Пока международные организации молчат о происходящем на границе, европейские власти создают новые условия, чтобы скрывать собственные преступления.

Буферная зона, созданная Польшей, позволяет своим пограничникам убивать беженцев и избавляться от них без лишних глаз. Так было и на этот раз. Свидетелями преступлений остаются их жертвы. Избили, раздели, отобрали обувь и выбросили через калитку для животных на территорию Беларуси, рассказал о произошедшем один из выживших иранцев. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.