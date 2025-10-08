Новости по тегу #Анимация

Более 50 лет «Беларусьфильм» знакомит зрителей с добрыми персонажами и увлекательными историями. За каждым анимационным кино стоит большая творческая команда.
В этом году фестиваль побил все рекорды, получив 715 заявок на конкурс. Это доказывает, что язык анимации универсален и объединяет континенты.
В Могилеве завершился 27-й международный фестиваль анимации. Главный приз «Анимаевки» – «Хрустальный карандаш» у японского фильма «Ночь в зоне отдыха». У белорусских мультипликаторов победы в шести номинациях. Кому же достался «Большой карандаш» за лучший белорусский анимационный фильм?
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