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Новости по тегу #Анимация

Добрые персонажи и увлекательные истории – побывали на киностудии «Беларусьфильм» и узнали, как создаются мультфильмы
08 октября 2025 14:00

Добрые персонажи и увлекательные истории – побывали на киностудии «Беларусьфильм» и узнали, как создаются мультфильмы

78 стран на одном экране! Узнали об удивительных премьерах «Анимаёвки-2025»
26 сентября 2025 17:23

78 стран на одном экране! Узнали об удивительных премьерах «Анимаёвки-2025»

Как фильм «Ола» одержал победу на международном фестивале анимации? Рассказала режиссёр
08 октября 2024 14:29

Как фильм «Ола» одержал победу на международном фестивале анимации? Рассказала режиссёр

Участвуют мультипликаторы из 45 стран. Как в Могилёве проходит фестиваль анимационных фильмов?
27 октября 2020 17:14

Участвуют мультипликаторы из 45 стран. Как в Могилёве проходит фестиваль анимационных фильмов?

«Там очень много будет песенок». Белорусские аниматоры делают мультфильм о том, как медведь друга искал
25 марта 2019 11:46

«Там очень много будет песенок». Белорусские аниматоры делают мультфильм о том, как медведь друга искал

Более 400 работ почти из 50 стран. Международный фестиваль анимации «Анимаёвка-2018» проходит в Могилёве
26 октября 2018 06:54

Более 400 работ почти из 50 стран. Международный фестиваль анимации «Анимаёвка-2018» проходит в Могилёве

«Бессоница 18+» для взрослых: что ещё покажут на фестивале «Анимаёвка-2018»?
25 октября 2018 09:36

«Бессоница 18+» для взрослых: что ещё покажут на фестивале «Анимаёвка-2018»?

Гран-при «Аниамевки-2017» получил фильм «О, мама!» польского режиссера Паулины Зиалковской
29 октября 2017 13:30

Гран-при «Аниамевки-2017» получил фильм «О, мама!» польского режиссера Паулины Зиалковской

XX Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2017» пройдёт 26-29 октября в Могилёве
26 октября 2017 08:21

XX Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2017» пройдёт 26-29 октября в Могилёве

Помощь экологии с помощью пластилина: в Речице дети создают уникальные мультфильмы
16 июля 2017 13:26

Помощь экологии с помощью пластилина: в Речице дети создают уникальные мультфильмы

«Сейчас работаем над мультиком про двух монстров»: в Речице дети создают из пластилина эко-мультфильмы
16 июля 2017 10:18

«Сейчас работаем над мультиком про двух монстров»: в Речице дети создают из пластилина эко-мультфильмы

За главный приз «Анимаевки» будут бороться профессионалы и любители
28 октября 2016 16:00

За главный приз «Анимаевки» будут бороться профессионалы и любители